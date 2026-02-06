Zašto su zastupnice Hrvatskog sabora došle odjevene u crveno?

Zastupnice Hrvatskog sabora danas su došle na sjednicu odjevene u crveno kako bi podignule svijest o moždanom udaru kod žena

U Hrvatskoj i svijetu danas se obilježava Svjetski dan crvenih haljina.

U pitanju je javnozdravstvena akcija koja se održava prvog petka u veljači, a pokrenuta je kako bi se podigla svijest javnosti o specifičnostima moždanog udara u žena, skretanje pažnje na pogubne posljedice zanemarivanja simptoma i na nužnu potrebu promjene načina života.

Zastupnice u crvenom - 1 Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnice u crvenom - 5 Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ovoj inicijativi priključile su se i zastupnice tijekom devete sjednice Hrvatskog sabora.

Zastupnice u crvenom - 6 Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnice u crvenom - 3 Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kako se može vidjeti na fotografijama, mnoge predstavnice u parlamentu su odjenule različite nijanske crvene boje. Bilo da se radilo o košulji na tamne hlače, dugim haljinama ili odijelima, zastupnice su pokazale kako se i za hvale vrijednu inicijativu mogu barem nakratko ujediniti.

Zastupnice u crvenom - 4 Foto: Patrik Macek/PIXSELL

