Više nije tajna: Srpski mediji otkrili kako izgleda otac sina folk-zvijezde!

Misteriozni partner Milice Todorović pripremio je raskošnu proslavu u jednom restoranu povodom rođenja njihovog sina.

Srpska glazbena zvijezda Milica Todorović ovoga tjedna je u beogradskoj bolnici rodila zdravog dječaka, koji je dobio ime Bogdan.

Međutim, pjevačica nije htjela otkriti identitet muškarca s kojim je ostvarila svoju veliku želju, no srpski mediji otkrili su kako izgleda njezin misteriozni partner.

Fotografije i snimke pogledajte OVDJE.

Galerija 11 11 11 11 11

Milica Todorović Foto: Instagram

Milica Todorović Foto: Extra FM/Gordan Svilar

Milica Todorović na koncertu Lepe Brene Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Bivša odbojkašica u mini bikiniju mami uzdahe sa svih strana: ''Telefon mi se pregrijao''

Otac Miličina djeteta pripremio je raskošnu proslavu, na kojoj se opustio, a na snimkama s Instagrama može se vidjeti kako uživa u atmosferi uz čašicu pića i hit "Šeki, šeki". Najemotivniji trenutak večeri priredila je pjevačica Katarina Kaća Živković otpjevavši "Anđele moj mali" izravno na uho ponosnom ocu, koji se nije mogao suzdržati od suza.

Atmosferu pogledajte OVDJE.

Milica Todorović Foto: Instagram

Milica Todorović Foto: Antonio Ahel/Pixsell

Milica Todorović - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U jednom trenutku nazvao je Milicu putem videopoziva kako bi joj pokazao atmosferu.

Zbog trudnoće je potpuno promijenila navike, a više o tome pročitajte OVDJE.

Kako je Luka Modrić rasplakao njezine nećake, pogledajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Jeste li već zapjevali stihove koji su postali viralni hit? Pjesma iz hit-filma osvojila je internet!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Mladi Schumacher više ne ljubi plavušu s Balkana! Uhvaćen je u zanosu sa zgodnom brinetom

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri dok boravi u kući s bivšim: ''Glamurozan dan''

Pogledaji ovo Celebrity Nije mogao dočekati: Franka podijelila dirljiv obiteljski trenutak povodom Ćorlukinog rođendana!