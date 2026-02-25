Zbog nevjerojatnog detalja internet je napao muža Selene Gomez: "Ovo je odvratno!"

Suprug Selene Gomez Benny Blanco našao se na udaru društvenih mreža zbog prljavih stopala koje je pokazao u svom podcastu.

Producent Benny Blanco našao se na meti kritika nakon što su gledatelji primijetili njegova prljava bosonoga stopala u prvoj epizodi novog projekta Friends Keep Secrets.

Iako je 37-godišnji suprug Selene Gomez lansirao ambiciozni "ne-podcast format, publika je na YouTubeu ostala fokusirana na njegove tabane.

Već u prvim minutama pilot-epizode, koju suvoditelji Dave Burd (Lil Dicky) i njegova supruga Kristin Batalucco snimaju u svom domu, Blanco je ležao na sivom kauču raširenih nogu. No umjesto opuštene atmosfere, gledatelje je šokirao prizor njegovih stopala, za koja su mnogi tvrdili da izgledaju prljavo.

Reakcije na društvenim mrežama bile su brze i nemilosrdne.

"Nije prošla ni minuta podcasta, a ja sam u nevjerici", "Prljava stopala na kauču", "Bože, ovo je odvratno", "Gadi mi se", "Selena, potpiši papire za razvod", "Benny Blanco za mene je ono što bi se dogodilo da nismo evoluirali od špilja", "Je li AI dovoljno napredan da zacrni svaki post s Bennyjem Blancom?", pišu komentatori na X-u.

Neki su se pitali kako su nečija stopala toliko prljava dok su u zatvorenom prostoru, naglašavajući da bi ih oni odmah oprali čak i da su samo znojna. Ima i onih koji su branili Blanca: "Svi govore o tome koliko je Benny Blanco odvratan kao da njihovi muževi, dečki i osobe s kojima nikad nisu načisto nemaju smrdljive i prljave noge."

S druge strane, Selenu ne zanimaju komentari o stopalima njezinog supruga nešto pretjerano, što je pokazala objavivši Instastory kako se ljube uz opis "Svakim danom se sve više zaljubljujem u njega."

Blanco i ranije nije skrivao sklonost ekscentričnim detaljima – u rujnu 2024. pohvalio se pedikurom inspiriranom perzijskim tepihom, s resama na vrhovima noktiju.

Podsjetimo, producent se u rujnu oženio za Gomez na raskošnoj ceremoniji u Santa Barbari, uz zvjezdani popis uzvanika koji su uključivali Taylor Swift, Eda Sheerana, Paris Hilton, Stevea Martina i mnoge druge.

I dok su producentove ambicije s novim formatom očito velike, čini se da je prva epizoda ostala zapamćena po stopalima, a ne sadržaju.

