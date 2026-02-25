Dirljiv trenutak Meghan Markle u bolnici: Kleknula uz mladu pacijenticu i ganula javnost

Meghan Markle i princ Harry započeli su dvodnevni humanitarni posjet Jordanu, gdje su se susreli s liječnicima, izbjeglicama i mladim pacijentima.

Meghan Markle i princ Harry započeli su dvodnevni posjet Jordanu, koji mnogi već nazivaju njihovom novom kvazi kraljevskom turnejom. Odbjegli par u Amman je stigao na poziv Svjetske zdravstvene organizacije, a tijekom boravka susreo se s liječnicima, humanitarnim radnicima i izbjeglicama.

U jednom trenutku Meghan je držala za ruku 14-godišnju djevojčicu iz Gaze koja je pretrpjela teške opekline.

Galerija 26 26 26 26 26

Meghan Markle i princ Harry - 9 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 7 Foto: Profimedia

Posjet je započeo u specijalnoj bolnici u Ammanu, gdje su razgovarali s liječnicima i medicinskim osobljem, ali i s mladim pacijentima. Meghan je ondje razgovarala s djevojkom po imenu Maria, žrtvom opeklina iz Gaze, pokazujući toplinu i suosjećanje koje je obilježilo cijeli njihov boravak.

Meghan Markle i princ Harry - 10 Foto: Profimedia

Jedan od najvažnijih dijelova posjeta bio je odlazak u izbjeglički kamp Za’atari na sjeveru zemlje, gdje žive deseci tisuća raseljenih Sirijaca. Harry i Meghan su obišli centar za mlade kojim upravlja organizacija Questscope, a koji nudi umjetničke, glazbene i sportske aktivnosti kako bi pomogao mladima u suočavanju s traumama i izazovima mentalnog zdravlja.

Tijekom obilaska prisustvovali su satovima glazbe, gdje su tinejdžerice svirale tradicionalne arapske instrumente, kao i izvedbama mladih violinista i gitarista. Razgovori su se vodili preko prevoditelja, no jedna 15-godišnja djevojka, izbjeglica koja je u Jordan stigla s dvije godine, impresionirala je par tečnim engleskim i otkrila da ima crni pojas u taekwondou.

Meghan Markle i princ Harry - 6 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Slavlje u domu Livajinih: Emotivna objava supruge Iris otkrila je veseli povod

U kampu su se pridružili i djevojčicama na nogometnom treningu. Meghan je odlučila i sama okušati se u igri te je uspješno zabila jedanaesterac, dok je Harryjev udarac završio obranom. Vojvotkinja je nakon pogotka podigla ruke u zrak, vidno oduševljena, a trenutak je izazvao osmijehe prisutnih.

U jednom dirljivom prizoru, sedmogodišnja djevojčica prišla je Meghan, koja je čučnula kako bi s njom razgovarala. Kada je član osoblja upitao djevojčicu zna li tko je Meghan, ona je sramežljivo odšetala, a vojvotkinja je kroz osmijeh komentirala: "Tako slatko, tako samouvjereno – to je ono što usađujete."

Meghan Markle i princ Harry - 11 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

U Ammanu su sudjelovali i na okruglom stolu s predstavnicima UN-ovih agencija poput UNHCR-a, UNRWA-e, Unicefa i Svjetskog programa za hranu, kao i s diplomatskim predstavnicima iz više europskih zemalja.

Britanski veleposlanik u Jordanu zahvalio je paru na dolasku, naglasivši važnost njihove podrške humanitarnim naporima te istaknuo kako trajno rješenje regionalnih problema zahtijeva mir između Palestine i Izraela te rješenje s dvije države.

Meghan Markle i princ Harry - 1 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 1 Foto: Profimedia

Njihov dolazak u Jordan dolazi u razdoblju pojačanih tenzija unutar britanske kraljevske obitelji, no Harry se nije javno osvrtao na aktualne događaje. Od preseljenja u Kaliforniju 2020. godine, Meghan i Harry nastavili su s međunarodnim humanitarnim angažmanima koji podsjećaju na službene kraljevske posjete iz vremena kada su bili aktivni članovi monarhije.

Meghan Markle - 4 Foto: Afp

Princ Harry i Meghan Markle Foto: Afp

Meghan Markle i princ Harry - 1 Foto: Afp

Ovim posjetom Jordan je još jednom postao središte njihove humanitarne misije, a susreti s djecom, liječnicima i izbjeglicama pokazali su da par nastavlja graditi vlastiti put izvan formalnih kraljevskih okvira, ali i dalje pod budnim okom svjetske javnosti.

Kako je Meghan nedavno iznenadila Harryja, pogledajte OVDJE.

Prodaja proizvoda Meghaninog brenda ne ide najbolje. Više potražite OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity "Žene su najjače kad su zajedno": Lille najavila dvostruki album novim singlom

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Gdje je danas pobjednik Sanrema koji je rekao ne odlasku na Eurosong?

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se temperamentne Lili iz Zauvijek susjeda? Nakon dugo vremena ponovno je viđena u javnosti

Pogledaji ovo Celebrity Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''