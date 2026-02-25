Ovu poruku Jennifer Aniston nije očekivala: Zakašnjela čestitka dive raznježila fanove

Barbra Streisand javno je čestitala Jennifer Aniston rođendan, poručivši koliko je sretna zbog njezine nove veze s Jimom Curtisom.

Jennifer Aniston ovih dana uživa u novoj ljubavnoj fazi života, a podrška joj stiže i od jedne od najvećih zvijezda Hollywooda. Legendarna Barbra Streisand uputila je glumici emotivnu, iako zakašnjelu, rođendansku čestitku – uz jasnu poruku da je sretna zbog njezine nove romanse.

Zvijezda serije "Prijatelji" nedavno je proslavila 57. rođendan, a pjevačica i glumica je tim povodom na Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju s dodjele nagrada Screen Actors Guild 2024. godine.

Jennifer Aniston i Barbra Streisand - 3 Foto: Afp

Jennifer Aniston i Barbra Streisand - 2 Foto: Profimedia

Jennifer Aniston i Barbra Streisand - 1 Foto: Afp

"Draga Jen, želim ti sretan zakašnjeli rođendan. Tako sam sretna što si sada sretna!", napisala je Streisand, očito aludirajući na Jenniferinu vezu s Jimom Curtisom.

Ova poruka raznježila je mnoge fanove holivudske dive, koji su se zahvaljivali Streisand u ime Aniston.

U posljednje vrijeme čini se kako je njihova romansa prešla na novu razinu. Prošlog tjedna viđeni su kako razgledavaju stan u njujorškom Upper East Sideu, dok je Curtis ujedno stavio na prodaju svoju nekretninu na Manhattanu vrijednu 1,5 milijuna dolara, potaknuvši nagađanja o zajedničkom preseljenju.

Stan koji su razgledali izgrađen je 1925. godine, ima 16 katova, vratara i conciergea, košarkaško igralište, vinske podrume, igraonicu i privatne spremišne prostore, a nalazi se u blizini Central Parka i luksuznih restorana.

Jennifer Aniston i Jim Curtis - 1 Foto: Instagram

Jennifer Aniston i Jim Curtis Foto: Profimedia

Par je nedavno obilježio i svoj prvi Dan zaljubljenih zajedno, a svoju su vezu službeno potvrdili na Instagramu u studenom, kada je Curtis slavio 50. rođendan. Njihova romansa započela je prošle godine, nakon što su ih upoznali prijatelji, a prvi put su viđeni zajedno tijekom odmora na Mallorci.

Iako je poznata po tome da privatni život drži podalje od javnosti, Jennifer je u razgovoru za Elle pohvalila svog partnera: "On je zaista izvanredan i pomaže mnogim ljudima. Vrlo je poseban, vrlo normalan i vrlo ljubazan. Želi pomoći ljudima da se izliječe i pronađu jasnoću. To je prekrasna stvar kojoj posvetiti život."

Jennifer Aniston u ''Prijateljima'' Foto: Profimedia

Jennifer Aniston - 3 Foto: Profimedia

Jennifer Aniston - 8 Foto: Profimedia

Podsjetimo, Jennifer je ranije bila u braku s Bradom Pittom od 2000. do 2005., te s Justinom Therouxom od 2011. do 2017. godine, a sudeći prema poruci Barbre Streisand – ali i osmijehu koji Jennifer posljednjih mjeseci ne skida s lica – čini se da je glumica ponovno pronašla mir i sreću.

Aniston nije skrivala jednu veliku, ali neostvarenu želju, o čemu više pročitajte OVDJE.

Koja je tajna njezine linije? O rutini Jennifer Aniston više čitajte OVDJE.

