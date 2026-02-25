Sjećate li se temperamentne Lili iz Zauvijek susjeda? Nakon dugo vremena ponovno je viđena u javnosti

Dugo je nismo vidjeli, a sada se ponovno pojavila, Lili iz ''Zauvijek susjeda'' osvanula je na fotografiji Borisa Rogoznice i razveselila obožavatelje.

Nakon dugo vremena publika ju je ponovno mogla vidjeti na jednoj zajedničkoj fotografiji, koju je na svom profilu objavio Boris Rogoznica.

Riječ je o Tamari Šoletić, glumici koju su mnogi zavoljeli kao temperamentnu Ljiljanu Lili Ferdić iz humoristične serije Nove TV ''Zauvijek susjedi''.

Tamara je serijsku slavu stekla upravo u toj ulozi, koju je tumačila krajem 2000-ih, a danas ima 59 godina i živi relativno povučeno, daleko od intenzivne medijske pažnje koja je pratila njen televizijski lik prije gotovo dvije decenije.

Iako je Lili ostala jedna od omiljenih televizijskih figura, Tamara se profesionalno nastavila posvetiti kazalištu — radi kao glumica i lutkarica u Kazalištu lutaka Zadar, instituciji u kojoj je angažirana još od kasnih osamdesetih.

Za razliku od televizijske razmetne Lili, njezin stvarni život obilježen je i brojnim osobnim izazovima: u 30-ima je izgubila oca i brata, proživjela rat, odgojila dvoje djece i nakon rastave nastavila graditi osobni i profesionalni put. Upravo je svojom snagom i iskustvom često inspirirala druge.

''Kao mlada žena, s 33 godine, već u tom trenutku, sahranila sam i oca, brata, proživjela rat, rodila dvoje djece i rastala. Taj period života od mene je napravio osobu kakva sam ja sad. Naučila sam živjeti danas, cijeniti prave vrijednosti u životu, jako dobro slušati ljude i da je sreća dragocjena stvar'', rekla je na konferenciji InspireMe prije nekoliko godina.

Tamara je majka Karle Krnete, koja se publici predstavila kroz sudjelovanje u reality showu ''Gospodin Savršeni'' i danas gradi karijeru kao influencerica, te sina Felixa, koji se školovao u Americi.

Na društvenim mrežama ima profile, ali Tamara je posljednju fotografiju objavila još 2017. godine.

Jednom je pozirala i sa svojim suprugom iz serije, Jurom, glumcem Darkom Janešom.

