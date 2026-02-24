Prepoznajete li tko je ovo? Jedna rečenica učinila ju je legendom romantične komedije

Dey Young, najpoznatija po ulozi snobovske prodavačice u kultnoj sceni filma "Zgodna žena", i danas je aktivna u Hollywoodu, s bogatom karijerom u filmovima i serijama koja traje više od četiri desetljeća.

Iako je prošlo više od tri desetljeća od premijere filma "Zgodna žena", scena u kojoj Vivian Ward (Julia Roberts) samouvjereno izgovara kultnu rečenicu "Velika pogreška. Velika. Ogromna!" i dalje je jedan od najcitiranijih trenutaka romantične komedije.

A iza nje stoji glumica Dey Young, koja je utjelovila snobovsku prodavačicu iz Beverly Hillsa i zauvijek se upisala u filmsku povijest.

Danas 70-godišnja glumica i dalje je aktivna u Hollywoodu, a nedavno je viđena u opuštenoj šetnji Los Angelesom, pokazujući da uz bogatu karijeru pronalazi vrijeme i za mirnije životne trenutke.

Iako je široj publici najpoznatija kao snobovska prodavačica iz hita iz devedesetih, Dey Young iza sebe ima desetljeća rada pred kamerama. Njezina prva zabilježena uloga bila je u filmu "Rock 'n' Roll High School" iz 1979., inspiriranom bendom The Ramones, a karijera joj se potom nastavila nizom televizijskih i filmskih projekata.

Tijekom godina pojavila se u popularnim serijama poput "Melrose Place", "CSI: Crime Scene Investigation", "The Mentalist", "The X-Files", "Star Trek: The Next Generation", "The Young and the Restless" i "Murder, She Wrote". Publika ju je mogla gledati i u filmovima "Spaceballs", "Frankie and Johnny", kao i u Marvelovu spektaklu "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

Unatoč brojnim ulogama, priznaje da joj je upravo scena iz "Zgodne žene" obilježila karijeru.

"Nikada nisam znala da će film postati toliko velik niti da će ta scena postati toliko kultna", izjavila je u jednom intervjuu, dodajući kako vjeruje da se publika s tim trenutkom može lako poistovjetiti.

Redatelj Garry Marshall, kako je otkrila, poticao ju je da bude još oštrija i bezobraznija prema Roberts, čak i izvan kamere, kako bi scena bila što uvjerljivija. Rezultat je bio filmski trenutak koji se i danas prepričava.

No uspjeh je imao i svoju cijenu. Young je priznala da je nakon filma često bila tipizirana za slične uloge.

"Kad nešto postane toliko kultno, uvijek vas žele strpati u tu ladicu", rekla je, objašnjavajući kako je stereotip snobovske žene ponekad ograničavao druge prilike. Ipak, naglašava da to iskustvo ne bi mijenjala ni za što.

S dva nova projekta u pripremi i više od 40 godina iskustva u industriji, Dey Young i dalje ne pokazuje znakove usporavanja. Iako će zauvijek ostati upamćena po jednoj od najupečatljivijih scena romantične komedije, njezina karijera daleko nadilazi tih nekoliko minuta na ekranu.

Od kultne negativke do prepoznatljivog lica američke televizije, Dey Young dokaz je da i sporedna uloga može postati – legendarna.

