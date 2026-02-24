Jednostavno i iskreno: Omiljena hrvatska misica najnovijim potezom pokazala skromnost

Hrvatska misica Laura Gnjatović ove je godine rođendan odlučila proslaviti daleko od glamura i velikih zabava.

Aktualna hrvatska misica Laura Gnjatović na društvenim je mrežama pokazala kako je obilježila svoj 24. rođendan – i to u potpuno neočekivanom, opuštenom izdanju.

Umjesto glamurozne proslave i velike zabave, Laura je rođendan provela u intimnoj atmosferi, uz partiju šaha i večer pred ekranom. Na Instagram storyjima podijelila je kаdrove šahovske ploče uz koje je otkrila kako je igra bila prilično napeta.

Laura Gnjatović na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Laura Gnjatović na Instagramu - 6 Foto: Instagram

''Izgubila, ljuta i baš mi je uništen dan laku noć'', napisala je uz fotografiju figure na ploči, dajući do znanja da poraz nije lako podnijela.

Večer je zaokružila gledanjem popularne serije ''Peaky Blinders'', a uz kadar s laptopa kratko je poručila: ''Rare birthday girl aesthetic. Mijenja li se išta kad napuniš 24?''.

Laura Gnjatović na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Laura Gnjatović na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li tko je ovo? Jedna rečenica učinila ju je legendom romantične komedije

Bez pompe i reflektora, Laura je pokazala da joj za slavlje nije potrebna velika pozornica – dovoljno je dobro društvo, malo zdrave konkurencije i omiljena serija.

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Nedavno je progovorila o svojoj nesigurnosti koju je s vremenom pretvorila u snagu i zbog nje postala svjetski poznata. Više čitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Kakva nostalgija! Lana Klingor zapjevala hit koji ju je proslavio u E.T.-u, video je viralan

Naša misica Laura ruši stereotipe. Nedavno se pohvalila kako sama mijenja akumulator na autu! Više o tome pisali smo OVDJE.

Galerija 20 20 20 20 20

Pogledaji ovo Celebrity Naš komičar nakon najave Arene Zagreb objavio još jednu lijepu privatnu vijest!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Naša bivša misica o teškom razdoblju: ''Na jastuku otpala kosa, u ogledalu umor i blijedilo...''

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Pogledajte reakciju sina optuženog za ubojstvo oca redatelja i majke sa suđenja, javnost je zgrožena