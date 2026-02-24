Pretraži
Jednostavno i iskreno: Omiljena hrvatska misica najnovijim potezom pokazala skromnost

Piše J. C., Danas @ 11:54 Celebrity komentari
Laura Gnjatović na Instagramu - 1 Laura Gnjatović na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Hrvatska misica Laura Gnjatović ove je godine rođendan odlučila proslaviti daleko od glamura i velikih zabava.

Stjepan Hauser nastupa na Sanremu
s talijanskom elitom
Veliko iznenađenje: Na Sanremo stiže hrvatska zvijezda sa svjetskom karijerom!
Skandal u Buckinghamskoj palači: Privatna gola masaža princa Andrewa plaćena je čekom iz kraljevske blagajne?
javnost u nevjerici
Novi šokantni navodi: Gola masaža u Buckinghamskoj palači plaćena kraljevskim novcem?
Iva Ajduković intervju, uoči početak showa Tvoje lice zvuči poznato
o velikim životnim promjenama
Dugo je nije bilo, a sad se vraća u velikom stilu: Našu pjevačicu gledat ćemo u showu koji pomiče granice!
Priča o Chuandu Tanu
otkrio strogu rutinu
Ljudi misle da ima 25: Istina o 59-godišnjaku koji je zbunio Internet
Hrvatska misica Laura Gnjatović otkrila kako je provela 24. rođendan
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića
Znate li od koje je naše glumice ovo sestra? Zbog svog izgleda plijeni pažnju na društvenim mrežama
Preminuo Robert Carradine
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog 6
Maja Šuput s partnerom Šimom javila se iz Pariza 4
Goran Višnjić upozorio na ekološku katastrofu u Sisačko-moslavačkoj županiji 3
Saša Kovačević pokazao isklesano tijelo u novoj objavi na Instagramu 3
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom 3
Liječnik o porastu slučajeva zaraze RSV-om
Porezna uprava započela sa slanjem poreza na nekretnine za 2025.
Glavni američki general upozorio Trumpa na rizike rata protiv Irana
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
Preminuo Robert Carradine
Popularne injekcije za mršavljenje pod povećalom: Ovu nuspojavu ne smijete ignorirati
6 zdravstvenih stanja kod kojih cink može prirodno pomoći
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Kamera ih uhvatila u nezgodnim trenucima, ovakav kaos nisu očekivali
Iz vedra neba! Prirodni fenomen obrušio se baš na nju, kolika je vjerojatnost?
Nepozvani gost prišuljao se obitelji, pogledajte zašto su se svi dali u bijeg
Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
Osijek ima novog trenera! Postao je igračka ikona najvećih rivala, sad ima najteži zadatak u povijesti voljenog kluba
Delija na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
Velikani stoje u redu: Luki Vuškoviću sprema se jedan od najvećih hrvatskih transfera u povijesti
Kumovi: Zar se nije mogla suzdržati barem još malo?
Tajne prošlosti: Je li sve uistinu samo gluma?
Kumovi: Svojim je potezom postala narodni heroj!
Tjedni jelovnik comfort food od 23.2. do 1.3. 2026.
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Karta bogatstva Europe: Tko ima najviše, a tko najmanje – i kakva je pozicija Hrvatske?
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
Imena za djevojčice koja znače snagu
Color melting tehnika bojenja kose
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
Osijek ima novog trenera! Postao je igračka ikona najvećih rivala, sad ima najteži zadatak u povijesti voljenog kluba
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
