Veliko iznenađenje: Na Sanremo stiže hrvatska zvijezda sa svjetskom karijerom!

U utorak će započeti 76. izdanje Sanrema, na kojem će kao posebni gost nastupati i Stjepan Hauser.

Nakon što su u nedjelju zaključene Zimske olimpijske igre koje su se održavale u Milanu i Cortini d'Ampezzo, Italija je službeno ušla u svoj "settimana santa" (sveti tjedan).

U utorak navečer započet će 76. izdanje najprestižnijeg festivala talijanske glazbe Festival di Sanremo, koji mali grad u pokrajini Ligurija pretvara u sjedište talijanske glazbene scene. Pod motom "Jer Sanremo je Sanremo!", kroz pet večeri gledatelji će imati priliku čuti 30 pjesama, koje će biti predstavljene u prvoj večeri, a od ponoći će biti na digitalnim glazbenim servisima i u radijskom eteru.

Ovogodišnji Sanremo, kojeg će voditi Carlo Conti, imat će i malo doticaja s Hrvatskom. Četvrta večer u petak 27. veljače, bit će posvećena obradama talijanskih i svjetskih hitova, a natjecatelji tada imaju priliku izvesti pjesme u duetu s drugim izvođačima. Među mnogobrojnim gostima bit će i naš violončelist Stjepan Hauser, koji će nastupati s Marcom Masinijem i Fedezom.

Njih trojica zajedno će izvesti uspješnicu Gianne Nannini "Meravigliosa creatura", a pobjednik Sanrema iz 2004. te jedan od najpoznatijih repera i bivši suprug influencerice Chiare Ferragni osobno su odabrali našeg glazbenika kao pojačanje u nastupu.

Fedez i Masini trenutno su drugi favoriti za pobjedu na Sanremu, iza Serene Brancale, a na ideju o zajedničkom nastupu došli su nakon što se 61-godišnji kantautor pridružio reperu lani na večeri obrada 75. izdanja Sanrema kako bi zajednički izveli "Bella stronza".

Njih dvojica natječu se u kategoriji "Campioni" (Prvaci), a pobjednik Sanrema prvi će dobiti upit talijanske televizije RAI da predstavlja Italiju na Eurosongu.

