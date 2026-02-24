Kuća bila pod nadzorom prije nestanka? Novi, uznemirujući tragovi u slučaju majke voditeljice

Nove informacije u slučaju nestanka Nancy Guthrie upućuju na mogućnost da je osumnjičenik unaprijed nadzirao njezinu kuću, dok istragu dodatno kompliciraju pronađeni potencijalni dokazi i navodne nesuglasice unutar istražnih tijela.

Istraga o nestanku 84-godišnje Nancy Guthrie, majke voditeljice emisije "Today Show" Savannah Guthrie, dobila je nove, zabrinjavajuće obrate.

Prema informacijama koje su procurile iz istrage, maskirani muškarac snimljen nadzornom kamerom na njezinim vratima možda je dolazio do kuće i prije noći kada je nestala.

Galerija 13 13 13 13 13

Otmica Nancy Guthrie - 3 Foto: Profimedia

Otmica Nancy Guthrie - 4 Foto: Profimedia

Otmica Nancy Guthrie - 1 Foto: Profimedia

Savezni istražitelji ranije su objavili uznemirujuću snimku na kojoj se neidentificirani muškarac u ranim jutarnjim satima 1. veljače nalazi pred kućom Guthrie u luksuznoj četvrti Catalina Foothills u Tucsonu, Arizona. Na snimci se vidi kako pokušava testirati nadzornu kameru i zakloniti leću granama.

Prema izvorima upoznatima s istragom, jedna fotografija koju je objavio FBI, na kojoj se osumnjičenik nalazi pred vratima bez ruksaka, snimljena je i ranije, prije same otmice. Iako vlasti upozoravaju da su tvrdnje o različitim datumima snimanja zasad spekulativne, istražitelji sada razmatraju mogućnost da je kuća bila nadzirana unaprijed.

Otmica Nancy Guthrie - 2 Foto: Profimedia

Otmica Nancy Guthrie - 5 Foto: Profimedia

Savannah Guthrie Foto: Profimedia

Bivši agent FBI-ja Jason Peck izjavio je kako bi to moglo upućivati na planiranje i pripremu, što bi slučaj činilo znatno sofisticiranijim od spontanog kaznenog djela.

Policija je zbog toga pozvala susjede da pregledaju svoje sigurnosne kamere unatrag do 1. siječnja, cijeli mjesec prije nestanka.

Savannah Guthrie - 2 Foto: Profimedia

Savannah Guthrie Foto: Profimedia

Dodatnu misteriju unijele su krvave crne lateks rukavice koje su pronađene 11. veljače uz cestu North Campbell Avenue. Rukavice su, prema njihovim riječima, pronađene manje od jedne milje od Nancyne kuće.

Pogledaji ovo Celebrity Dugo je nije bilo, a sad se vraća u velikom stilu: Našu pjevačicu gledat ćemo u showu koji pomiče granice!

Par koji ih je pronašao prvo je kontaktirao FBI, a potom i Ured šerifa okruga Pima, koji vodi istragu. Zbog najavljene kiše pozvali su i hitne službe kako bi se dokazi što prije osigurali. Više detektiva stiglo je na mjesto događaja te ih ispitivalo do ranih jutarnjih sati. Iako je FBI potvrdio da su rukavice podvrgnute DNK analizi, zasad nema podudaranja u nacionalnoj bazi podataka, zbog čega će vlasti nastaviti s testiranjima u narednim tjednima.

Savannah Guthrie - 3 Foto: Profimedia

Savannah Guthrie Foto: Profimedia

Osumnjičenik je opisan kao muškarac visok između 175 i 178 centimetara. Na snimkama se vidi s futrolom za pištolj i ruksakom marke Ozark Trail iz Walmarta.

No dok se potraga nastavlja, pojavile su se i kontroverze unutar samih istražnih tijela. Prema navodima izvora, šerif okruga Pima Chris Nanos navodno je ograničio donošenje ključnih odluka na sebe i dvojicu najbližih suradnika, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela službenika. Tvrdi se da se informacije navodno ne dijele u potpunosti sa saveznim vlastima, iako je FBI uključen u slučaj.

Savannah Guthrie Foto: Profimedia

Šerifov ured odbacio je kritike te poručio da je istraga i dalje aktivna. Također su zamolili građane i volontere da ne provode samoinicijativne potrage te da poštuju zakone o privatnom vlasništvu.

Nancy Guthrie posljednji je put viđena 31. siječnja, a policija vjeruje da je odvedena protiv svoje volje u ranim jutarnjim satima 1. veljače. Posebnu pozornost istražitelji pridaju njezinu pacemakeru, koji je u 2:28 ujutro odspojen s aplikacije na njezinu telefonu, nedugo nakon što je osumnjičenik viđen na kameri.

Savannah Guthrie Foto: Profimedia

Uređaj, koji prema proizvođaču ima još nekoliko godina trajanja baterije, mogao bi emitirati signal koji bi pomogao u lociranju nestale žene. Proizvođač aktivno surađuje s policijom u pokušaju detektiranja eventualnih signala.

U petak su vlasti poručile da ne isključuju mogućnost da je u otmicu uključeno više osoba. I dok vrijeme prolazi, obitelj i javnost i dalje čekaju odgovore u slučaju koji je potresao američku javnost, dok je direktor FBI-ja na račun poreznih obveznika boravio u Italiji na Zimskim olimpijskim igrama.

Policija još provjerava osumnjičenike, o čemu više saznajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Zanimljivosti Svjetski tabloid raspisao se o uspjehu Ivane Knoll: ''Život je lud kad ne odustaješ od sna''

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Veliko iznenađenje: Na Sanremo stiže hrvatska zvijezda sa svjetskom karijerom!

Pogledaji ovo Celebrity Novi šokantni navodi: Gola masaža u Buckinghamskoj palači plaćena kraljevskim novcem?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ljudi misle da ima 25: Istina o 59-godišnjaku koji je zbunio internet