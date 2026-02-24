Jeste li gledali seriju koja je Gorana Višnjića lansirala među svjetske zvijezde i promijenila standard produkcije?

Na streaming servis se vratio jedan od najvećih televizijskih klasika – legendarna medicinska drama ''Hitna služba'', serija koja je promijenila lice TV produkcije.

''Hitna služba'' jedna je od najutjecajnijih i najgledanijih medicinskih drama u povijesti TV serija.

Riječ je o kultnom naslovu koji je godinama bio dio međunarodnih programa i kojeg ponovno otkriva nova (ili stara) publika.

''Hitna služba'' premijerno je prikazana 19. rujna 1994. na mreži NBC, a trajala je sve do 2. travnja 2009. godine, tijekom kojih smo pratili svakodnevicu liječnika, medicinskih sestara i osoblja u izmišljenoj bolnici County General u Chicagu.

Ono što je seriju izdvojilo od ostalih medicinskih drama jest kombinacija realističnog prikaza hitne medicine i snažno isprepletenih osobnih priča glavnih likova — pacijenti, hitni slučajevi i emocionalna carga likova činili su svaki susret s televizijskom publikom nezaboravnim iskustvom.

Serija je postala televizijski fenomen: u zenitu je gledanosti pratilo i do desetke milijuna gledatelja širom SAD-a dok je u brojnim zemljama, uključujući Hrvatsku, osvojila publiku i kultni status.

U prvoj sezoni "Hitna služba" je u prosjeku imala 19 milijuna gledatelja po epizodi, zahvaljujući čemu je bila druga najgledanija serija iza "Seinfelda", a sljedeće dvije sezone bila je najgledanija serija u Sjevernoj Americi. Gotovo pet godina se sa "Seinfeldom" borila za primat, a kad se 1998. "Seinfeld" prestao emitirati, "ER" je zasjeo na vrh gledanosti.

''Hitna služba'' je prava tvornica zvijezda. Među originalnim članovima glumačke ekipe bili su: George Clooney kao šarmantni Dr. Doug Ross — uloga koja ga je lansirala u holivudsku orbitu slave, Julianna Margulies kao Carol Hathaway — glavna medicinska sestra čija je karijera nakon ER-a nastavila rasti, uključujući i glavnu ulogu u hit-seriji ''The Good Wife'', za koju je osvojila dodatne nagrade i priznanja, Noah Wyle kao ambiciozni Dr. John Carter, koji je ostao jedan od najomiljenijih likova publike i zahvaljujući kojem je nastavio snažnu TV karijeru.

Uz njih, serija je kroz godine okupila niz talentiranih glumaca, a mnogi od njih ostali su prijatelji i kolege i desetljećima nakon završetka originalne emisije.

Posebno mjesto u srcima hrvatske publike zauzeo je Goran Višnjić, koji se 1999. pridružio seriji kao Dr. Luka Kovač, lik koji je brzo postao središnja figura priče.

Višnjićeva uloga obilježila je njegovu karijeru i otvorila mu vrata Hollywooda — kroz devet sezona u kojima se pojavio u više od 180 epizoda, Luka Kovač ostavio je emotivni i profesionalni trag u seriji, a njegov osobni put kroz teške odluke i međuljudske odnose ostao je jedan od najpamtljivijih u seriji.

U Hrvatskoj je njegova uloga bila posebno značajna jer je poslije Domovinskog rata Višnjić kroz međunarodnu produkciju promovirao ne samo sebe kao glumca već i hrvatsku glumačku scenu globalno.

''Hitna služba'' nije samo o brojevima — ona je prepoznata i u svijetu profesionalnih nagrada. Tijekom svoje povijesti serija je primila više od 120 nominacija za Emmy, osvojivši čak 23 statuete uključujući i nagradu za najbolju dramsku seriju, kao i brojne druge priznanja poput d’Or i nagrada za kinematografiju i glazbu.

Ovaj izvanredan uspjeh čini ''Hitnu službu'' jednom od najnagrađivanijih i najutjecajnijih TV drama svih vremena serijom koja je redovito stajala na vrhu ljestvica gledanosti i, što je još važnije, osvojila publiku svojim ljudskim pričama, brzom dinamikom i realnom slikom medicine pod pritiskom.

Zbog nedostatka novca i vremena da se napravi set za snimanje, pilot-epizoda snimljena je u nekadašnjoj bolnici Linda Vista u Los Angelesu, koja je prestala s radom 1990. godine. Kasnije je set za snimanje serije napravljen u studijima Warner Brosa u Burbanku u Kaliforniji, a neke od vanjskih scena snimane su na lokacijama u Chicagu.

Iako je posljednja epizoda emitirana prije više od 15 godina, utjecaj ''Hitne službe'' i dalje je snažan. Mnogi današnji hitovi medicinskih drama — od ''Grey’s Anatomy'' do ''The Good Doctor'' — koriste narativne obrasce koje je ER postavila kao standard.

