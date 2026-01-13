Ljubav koja zrači i kroz objektiv: Clooney i i 17 godina mlađa supruga imaju brak o kakvom se sanja

George i Amal Clooney zablistali su na Zlatnim globusima 2026., nekoliko tjedana nakon što su postali francuski državljani, potvrđujući status jednog od najskladnijih i najglamuroznijih parova na crvenom tepihu.

George Clooney i njegova prekrasna supruga Amal stigli su u punom sjaju na Zlatne globuse 2026.

Moćni par, koji je nedavno boravio na jugu Francuske, zablistao je na crvenom tepihu ceremonije u Beverly Hillsu, samo nekoliko tjedana nakon što je objavljeno da su postali francuski državljani.

George je utjelovio klasični holivudski stil u crnom smokingu s leptir mašnom i lakiranim cipelama, dok je Amal očarala u vatrenocrvenoj haljini koja je elegantno prianjala uz njezinu figuru i sezala do poda. Uz haljinu je nosila odgovarajuću clutch torbicu.

Clooney (64) i Amal (47), koji su u braku više od deset godina, djelovali su kao oličenje skladnog para, držeći se za ruke dok su koračali crvenim tepihom. George nije skrivao sreću što mu je supruga bila uz njega.

Glumac je nominiran za Zlatni globus u kategoriji Najbolja muška izvedba u filmu – mjuzikl ili komedija, za ulogu u filmu Jay Kelly, komičnoj drami u kojoj glumi filmsku zvijezdu.

Clooney je ljubav svog života upoznao 2013. godine, a zaprosio ju je nakon šest mjeseci veze. Ona je imala tada 35, a on 52 godine.Trebalo joj je 25 minuta da mu kaže ''da'' nakon prosidbe.

O svemu se svojevremeno osvrnuo tijekom gostovanja u emisiji Drew Barrymore.

"Moj agent je tada nju poznavao pa mi je rekao dovest ću jednu prijateljicu kod mene doma i da ću je oženiti jednog dana, vjeruj mi. Ja sam mu se nasmijao tada i rekao da ne bude lud", prisjetio se glumac.Vjenčali su se 2014. upravo u Veneciji, a pozvali su obitelj i najbliže prijatelje. Tri godine kasnije Amal je rodila blizance, Ellu i Alexandera.

''Da mi je netko kad sam bio mlađi rekao da će mi se nakon 50. dogoditi najljepši dio života, nasmijao bih se jer sam smatrao da si s 50 zapravo mrtav. Sad mislim da ni sa 60 nisi toliko star. A oko 70. rođendana ću se već malo zamisliti", priznao je glumac ranije za stranije medije i poručio:

"Obitelj mi je sve. Daju mi osjećaj pripadnosti, dom i bezuvjetnu ljubav."

