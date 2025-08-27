George i Amal Clooney prvi put pokazali svoje tajanstvene blizance!

George i Amal Clooney s obiteljskim prijateljima uživaju u Italiji, njihove fotografije s odmora obišle su svijet.

Holivudski par George i Amal Clooney uživa u talijanskom ljetu.

Snimljeni su na vodenom taksiju u Veneciji, opušteni i dobro raspoloženi, dok se kroz grad na vodi probijaju uz prepoznatljive povijesne kulise.

George i Amal Clooney - 3 Foto: Profimedia

George i Amal Clooney - 5 Foto: Profimedia

Daily Mail piše da ostatak dana provode s društvom u svojoj vili Oleandra na jezeru Como, kamo se svake godine rado vraćaju.

George i Amal Clooney - 2 Foto: Profimedia

Amal je i ovoga puta privukla poglede elegantnim, limun žutim kombinezonom s halter-izrezom i širokim pojasom koji naglašava struk.

George i Amal Clooney - 4 Foto: Profimedia

A prvi put Amal i George pokazali su i svoje blizance, Ellu i Alexandera. Dječaka i djevojčicu, koji su se rodili prije osam godina, nikad ne vidimo u javnosti, a kako izgledaju, pogledajte OVDJE.

Kako navodi britanski tabloid, među društvom su i poznati holivudski glumac Adam Sandler i supruga te njihova djeca.

