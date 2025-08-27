Pojavila se s izrezom zbog kojeg su svi gledali u njezin trbuh kao od kamena!

Zoe Kravitz pokazala je isklesane trbušne mišiće u haljini s prorezom.
Na crvenom tepihu pojavila se u dramatičnoj crnoj haljini s dubokim prorezom i krojem, koji je u prvi plan stavio njezine savršeno isklesane trbušne mišiće.
Zoe Kravitz - 4 Foto: Profimedia
Haljina jednostavnog, ali upečatljivog dizajna naglasila je njezinu vitku figuru, dok su dugi rukavi i duboki dekolte kombinaciji dali dozu sofisticiranosti. S minimalnim nakitom i prirodnim make-upom, Zoe je pokazala kako se prava modna izjava može postići uz samo nekoliko pažljivo odabranih elemenata.
Zoe Kravitz - 3 Foto: Profimedia
Inače, proteklih dana Zoe je u fokusu javnosti jer se šuška da ima novu ljubav. Riječ je o pjevaču Harryju Stylesu, a par je viđen u šetnji Rimom kako se drži za ruke.
@beatrizalyrio Ainda processando a emoção de hoje 😭🤌🏽 #harrystylesvids #harrystyles #rome #roma #zoekravitz ♬ Daylight - Harry Styles
Prije nekoliko mjeseci raskinula je vezu s glumcem Chaningom Tatumom.
