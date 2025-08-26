Atributi se ocrtavaju, a bujna pozadina u prvom planu: Srpska zvijezda u haljini golih leđa raspametila sve

Teodora Džehverović pozirala je u haljini golih leđa i ostavila pratitelje bez teksta.
Srpska pjevačica Teodora Džehverović novim fotografijama na društvenim mrežama raspametila je pratitelje.3 vijesti o kojima se priča prerani odlazak Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat Hit na Instagramu Sjećate li se preslatke djevojčice iz filma s The Rockom? Danas je prava ljepotica seksi haljina za šetnju! Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!
Teodora je zablistala u dugoj elegantnoj haljini golih leđa koja je naglasila njezinu besprijekornu figuru.
Haljina jednostavnog kroja u bež nijansi savršeno je pristajala pjevačici, dok su detalji poput kožnih remenčića na leđima i zlatnog nakita dodatno istaknuli sofisticiran, a istovremeno senzualan dojam.
Teodora Džehverović - 1 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda mama jedne od najljepših supruga Vatrenih? Sad ju je pokazala!
''Bože, koliko si prelijepa...'', ''Najljepša'', ''Koliko sijaš'', ''Ali osmijehić'', ''Nestvarna si'', nahvalili su je pratitelji u komentarima.
Teodora Džehverović - 6 Foto: Instagram
Teodora Džehverović - 7 Foto: Instagram
Prije toga, pozirala je u žutom badiću koji je istaknuo njenu preplanulu put i atribute.
Teodora Džehverović - 1 Foto: Instagram
Teodora Džehverović - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Teodora Džehverović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Galerija 20 20 20 20 20
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Možete li uopće prepoznati tko je na fotki? Vidljiva promjena na licu pokrenula je raspravu
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zbilja nema ništa ispod ove haljine? Prozirni materijal na suncu ipak je otkrio previše
Pogledaji ovo Celebrity Isklesana tijela Beckhama i njegova sina u minijaturnim gaćicama užarila internet
Pogledaji ovo Celebrity Mlada nogometna zvijezda potvrdila vezu sa 7 godina starijom djevojkom