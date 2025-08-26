Atributi se ocrtavaju, a bujna pozadina u prvom planu: Srpska zvijezda u haljini golih leđa raspametila sve

Teodora Džehverović pozirala je u haljini golih leđa i ostavila pratitelje bez teksta.

Srpska pjevačica Teodora Džehverović novim fotografijama na društvenim mrežama raspametila je pratitelje.

Teodora je zablistala u dugoj elegantnoj haljini golih leđa koja je naglasila njezinu besprijekornu figuru.

Haljina jednostavnog kroja u bež nijansi savršeno je pristajala pjevačici, dok su detalji poput kožnih remenčića na leđima i zlatnog nakita dodatno istaknuli sofisticiran, a istovremeno senzualan dojam.

Teodora Džehverović - 1 Foto: Instagram

''Bože, koliko si prelijepa...'', ''Najljepša'', ''Koliko sijaš'', ''Ali osmijehić'', ''Nestvarna si'', nahvalili su je pratitelji u komentarima.

Teodora Džehverović - 6 Foto: Instagram

Teodora Džehverović - 7 Foto: Instagram

Prije toga, pozirala je u žutom badiću koji je istaknuo njenu preplanulu put i atribute.

Teodora Džehverović - 1 Foto: Instagram

Teodora Džehverović - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Teodora Džehverović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

