dvije ljepotice

Kako izgleda mama jedne od najljepših supruga Vatrenih? Sad ju je pokazala!

Piše J. C. , Danas @ 10:36 Celebrity komentari
Adriana Ćaleta Car - 2 Adriana Ćaleta Car - 2 Foto: Instagram

Adriana Ćaleta Car na društvenim mrežama pokazala mamu povodom rođendana.

Fani Čapalija oduševila pratitelje fotkom na Instagramu
kao filmska diva
Rijetka objava naše bivše misice na Instagramu izazvala salve oduševljenja!
Donatella Versace iznenadila izgledom na novoj fotki na Instagramu
vidite li vi razliku?
Možete li uopće prepoznati tko je na fotki? Vidljiva promjena na licu pokrenula je raspravu
Adriana Ćaleta Car pokazala mamu povodom rođendana
David i Cruz Beckham raspametili obožavateljice prizorom na Instagramu
''Morala sam približiti!''
Isklesana tijela Beckhama i njegovog sina u minijaturnim gaćicama užarila internet
Lamine Yamal potvrdio vezu s novom djevojkom Nicki Nicole
već ga prate skandali
Mlada nogometna zvijezda potvrdila vezu sa 7 godina starijom djevojkom
Maja Šuput privukla pažnju s Bloomom na Špancirfestu
seksi haljina za šetnju!
Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!
Stefano Gabbana i Francesco Broccio na odmoru u Španjolskoj
uživali u prisnim trenucima
Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera!
Kako danas izgleda kći Nives Celzijus?
šarmantna taisha
Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom odmah je uočljiva!
Šime Elez objavio kako je krenula njegova avantura motorom po Balkanu
''da smo legli na vrijeme...''
Evo zašto Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput nije bio uz nju na Špancirfestu!
Majin Bloom odlučio je skratiti kosu
"ma rastopit ću se!"
Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene osvojio je pratitelje!
vijesti
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Neredi u švicarskom gradu Lausanne zbog smrti tinejdžera u policijskoj potjeri
Potres pogodio Sisak i okolicu: "Zatreslo Željezaru"
show
Gdje je danas Madison Pettis?
Maja Šuput privukla pažnju s Bloomom na Špancirfestu
Preminula je španjolska glumica Verónica Echegui
zdravlje
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
5 lijekova koje ne biste trebali miješati s magnezijem
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
zabava
Vozač BMW-a iznenadio potezom, snimka njegova podviga postala je hit
Registracija iz SAD-a postala hit u Hrvatskoj! Pogledajte zašto
Mislite da znate puno? Ovaj kviz će vas brzo razuvjeriti
tech
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Otkriven novi igrač u gubitku tjelesne težine, no koliko nosi prednosti, toliko je i opasan
sport
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
Transferi: Como odbio 70 milijuna eura iz Tottenhama za Nicu Paza
Slavni talijanski list "popljuvao" Milan: "Modrić je s 39 godina i 11 mjeseci bio najbolji"
tv
Zlatni kavez: Gotove su sve njihove muke - počinju živjeti svoju bajku!
Daleki grad: Našla se u bezizlaznoj situaciji - napadnuti su sa svih strana
Daleki grad: Potpuno je bespomoćna - može li išta učiniti?
putovanja
Tjedni jelovnik ostaci iz hladnjaka 25.8. do 31.8.2025.
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
Plaža za domaće na hrvatskom jugu: Odlična atmosfera, divno more i ponešto za svaki gušt
novac
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
lifestyle
Recept za liker od smokve
Danijela Martinović u trapericama ukrašenim citatima i anđelom
Maja Šuput u natikačama Oran modne kuće Hermes
sve
Gdje je danas Madison Pettis?
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
Transferi: Como odbio 70 milijuna eura iz Tottenhama za Nicu Paza
