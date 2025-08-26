Kako izgleda mama jedne od najljepših supruga Vatrenih? Sad ju je pokazala!

Adriana Ćaleta Car na društvenim mrežama pokazala mamu povodom rođendana.
Ona i sestra Antonela s mamom su pozirale u Dubrovniku, a ovih dana slavi rođendan.
Adriana Ćaleta Car - 1 Foto: Instagram
''Najboljoj na svijetu happy birthday, Mamma'', napisala je Adriana, uz što stoji i posebno bijelo srce.
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Adriana je nedavno u haljini s prorezom do pupka raspametila pratitelje, fotografije pogledajte OVDJE.
