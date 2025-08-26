Kako izgleda mama jedne od najljepših supruga Vatrenih? Sad ju je pokazala!

Adriana Ćaleta Car na društvenim mrežama pokazala mamu povodom rođendana.

Adriana Ćaleta-Car, supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Duje Ćaleta-Cara, na Instagramu je pokazala lijepu mamu.

Ona i sestra Antonela s mamom su pozirale u Dubrovniku, a ovih dana slavi rođendan.

Adriana Ćaleta Car - 1 Foto: Instagram

''Najboljoj na svijetu happy birthday, Mamma'', napisala je Adriana, uz što stoji i posebno bijelo srce.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

