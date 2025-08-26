Prekrasnu kćer našeg pjevača uspoređuju s majkom

Kći našeg glazbenika uživa na odmoru, a na Instagramu se pohvalila prizorima iz Grčke.
Iva Čagalj, kći poznatog splitskog glazbenika Joška Čagalja Jole i Ane Čagalj, odmara na grčkom otoku Mykonosu i dijeli trenutke s luksuznog odmora koji su oduševili njezine pratitelje.3 vijesti o kojima se priča Hit na Instagramu Sjećate li se preslatke djevojčice iz filma s The Rockom? Danas je prava ljepotica seksi haljina za šetnju! Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom! prerani odlazak Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat
Na novim fotografijama koje je objavila na Instagramu, Iva pozira u bijelom bikiniju na ležaljci pod suncobranom, s preplanulom puti i blistavim osmijehom.
Njezin modni odabir ističe jednostavnost i eleganciju, dok sunčane naočale i decentan nakit dodatno naglašavaju njezin stil.
Iva Čagalj Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Slavni velemajstor matirao Ivicu Kostelića: "Idući put slalom!"
S mnoštvom lajkova i komentara, obožavatelji su joj poručili da izgleda zanosno.
Iva Čagalj - 1 Foto: Instagram
Iva Čagalj - 13 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Znate li čija je ovo kći? Majka joj je seks-bomba i u 50-ima, a otac legendarni glumac
''Lijepa i zgodna na majku svoju'', ''Jako seksi'', dio je komentara na Instagramu.
Iva Čagalj - 7 Foto: Iva Čagalj/Instagram
Iva Čagalj Foto: Josip Moler / CROPIX
Galerija 29 29 29 29 29
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Tko je lijepa glumica iz hit-serije o kojoj bruji cijeli svijet? Ima tek 22 godine!
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Bivši kuhar kraljevske obitelji otkrio je kako su izgledali njihovi ljetni praznici