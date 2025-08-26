Prekrasnu kćer našeg pjevača uspoređuju s majkom

Kći našeg glazbenika uživa na odmoru, a na Instagramu se pohvalila prizorima iz Grčke.

Iva Čagalj, kći poznatog splitskog glazbenika Joška Čagalja Jole i Ane Čagalj, odmara na grčkom otoku Mykonosu i dijeli trenutke s luksuznog odmora koji su oduševili njezine pratitelje.

Na novim fotografijama koje je objavila na Instagramu, Iva pozira u bijelom bikiniju na ležaljci pod suncobranom, s preplanulom puti i blistavim osmijehom.

Njezin modni odabir ističe jednostavnost i eleganciju, dok sunčane naočale i decentan nakit dodatno naglašavaju njezin stil.

Iva Čagalj Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Slavni velemajstor matirao Ivicu Kostelića: "Idući put slalom!"

S mnoštvom lajkova i komentara, obožavatelji su joj poručili da izgleda zanosno.

Iva Čagalj - 1 Foto: Instagram

Iva Čagalj - 13 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čija je ovo kći? Majka joj je seks-bomba i u 50-ima, a otac legendarni glumac

''Lijepa i zgodna na majku svoju'', ''Jako seksi'', dio je komentara na Instagramu.

Iva Čagalj - 7 Foto: Iva Čagalj/Instagram

Iva Čagalj Foto: Josip Moler / CROPIX

Galerija 29 29 29 29 29

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Tko je lijepa glumica iz hit-serije o kojoj bruji cijeli svijet? Ima tek 22 godine!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bivši kuhar kraljevske obitelji otkrio je kako su izgledali njihovi ljetni praznici