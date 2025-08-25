Znate li čija je ovo kći? Majka joj je seks-bomba i u 50-ima, a otac legendarni glumac

Kći Catherine Zete Douglas i Michaela Douglasa raspametila je pratitelje novom fotografijom u badiću.
Kći slavnog glumačkog para, Catherine Zete-Jones i Michaela Douglasa, Carys Zeta Douglas, plijeni pažnju gdje god se pojavi. Na najnovijim fotografijama, koje je podijelila iz očaravajućeg prirodnog okruženja, Carys pozira u bikiniju pored planinskog jezera i pokazuje svoju prirodnu ljepotu i jednostavan stil života.3 vijesti o kojima se priča seksi haljina za šetnju! Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom! uživali u prisnim trenucima Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera! šarmantna taisha Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom odmah je uočljiva!
Iako je odrasla u sjeni slavnih roditelja, Carys je izgradila vlastiti prepoznatljiv imidž. Njene objave na društvenim mrežama redovito izazivaju divljenje pratitelja, a mnogi ističu kako je naslijedila eleganciju i profinjenost svoje majke te karizmu svog oca.
22-godišnja djevojka, koja se sve češće pojavljuje i na modnim događanjima, pokazuje da uz filmsko nasljeđe u obitelji ima i veliki potencijal u svijetu mode i društvenih mreža.
Carys Zeta Douglas - 2 Foto: Instagram
Carys Douglas - 1 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Ivana Mišerić prekinula šutnju o neočekivanom karijernom potezu: ''Je li dramatično?''
Carys je rođena u travnju 2003. godine i studira na Sveučilištu Brown na Rhode Islandu. Ova ljepotica neko se vrijeme obrazovala i u Europi.
Carys Zeta Douglas - 4 Foto: Instagram
Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas i kći Carys Zeta Douglas - 1 Foto: Profimedia
Imala je i nekoliko izleta u manekenske vode, a pojavila se i u kampanji za Fendi 2019. godine.
Michael i Catherine vjenčali su se 2000-te godine, a osim Carys imaju još i sina Dylana.
Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas i kći Carys Zeta Douglas - 7 Foto: Profimedia
Michael Douglas i Catherine Zeta Jones (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Galerija 18 18 18 18 18
Pogledaji ovo Celebrity Velika promjena! Kate Middleton na misi pokazala nešto drugačije, svi su primijetili
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Manje je više! Ovo su dame koje se ovog ljeta nisu skidale iz tanga-bikinija
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Prati ga čak 33 milijuna ljudi! Tko je internetska senzacija s TikToka?
Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik samoj sebi dala obećanje: ''Nikad više neću živjeti s muškarcem!''