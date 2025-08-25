Znate li čija je ovo kći? Majka joj je seks-bomba i u 50-ima, a otac legendarni glumac

Kći Catherine Zete Douglas i Michaela Douglasa raspametila je pratitelje novom fotografijom u badiću.

Kći slavnog glumačkog para, Catherine Zete-Jones i Michaela Douglasa, Carys Zeta Douglas, plijeni pažnju gdje god se pojavi. Na najnovijim fotografijama, koje je podijelila iz očaravajućeg prirodnog okruženja, Carys pozira u bikiniju pored planinskog jezera i pokazuje svoju prirodnu ljepotu i jednostavan stil života.

Iako je odrasla u sjeni slavnih roditelja, Carys je izgradila vlastiti prepoznatljiv imidž. Njene objave na društvenim mrežama redovito izazivaju divljenje pratitelja, a mnogi ističu kako je naslijedila eleganciju i profinjenost svoje majke te karizmu svog oca.

22-godišnja djevojka, koja se sve češće pojavljuje i na modnim događanjima, pokazuje da uz filmsko nasljeđe u obitelji ima i veliki potencijal u svijetu mode i društvenih mreža.

Carys Zeta Douglas - 2 Foto: Instagram

Carys Douglas - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ivana Mišerić prekinula šutnju o neočekivanom karijernom potezu: ''Je li dramatično?''

Carys je rođena u travnju 2003. godine i studira na Sveučilištu Brown na Rhode Islandu. Ova ljepotica neko se vrijeme obrazovala i u Europi.

Carys Zeta Douglas - 4 Foto: Instagram

Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas i kći Carys Zeta Douglas - 1 Foto: Profimedia

Imala je i nekoliko izleta u manekenske vode, a pojavila se i u kampanji za Fendi 2019. godine.

Michael i Catherine vjenčali su se 2000-te godine, a osim Carys imaju još i sina Dylana.

Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas i kći Carys Zeta Douglas - 7 Foto: Profimedia

Michael Douglas i Catherine Zeta Jones (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Galerija 18 18 18 18 18

Pogledaji ovo Celebrity Velika promjena! Kate Middleton na misi pokazala nešto drugačije, svi su primijetili

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Manje je više! Ovo su dame koje se ovog ljeta nisu skidale iz tanga-bikinija

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Prati ga čak 33 milijuna ljudi! Tko je internetska senzacija s TikToka?

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik samoj sebi dala obećanje: ''Nikad više neću živjeti s muškarcem!''