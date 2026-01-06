Hoće li kralj Charles konačno posjetiti unuke u Kaliforniji? Princ Harry izrazio je želju

Nakon godina distance, vojvoda od Sussexa nada se očevom dolasku i obnovi obiteljskih veza.
Princ Harry navodno silno želi da njegov otac, kralj Charles, 2026. godine dođe u njihov dom u Montecitu i konačno provede vrijeme s unucima Archiejem (6) i Lilibet (4), piše The Sun pozivajući se na izvore bliske vojvodi od Sussexa.
Kralj Charles i princ William planiraju odvojene posjete SAD-u u travnju u sklopu diplomatske misije vezane uz revitalizaciju trgovinskog sporazuma koji je bio na pauzi tijekom mandata Donalda Trumpa. Harry se nada da će njegov otac izdvojiti vrijeme i za obiteljski susret, budući da unuke nije vidio još od Platinastog jubileja kraljice Elizabete u lipnju 2022.
Zbog ukidanja službene policijske zaštite u Ujedinjenom Kraljevstvu, Harry godinama nije putovao s djecom u domovinu. No čini se da bi se to uskoro moglo promijeniti. Nakon nove procjene sigurnosnog rizika, izvori tvrde da je odlučeno kako će mu biti vraćena 24-satna naoružana zaštita, što bi omogućilo lakše i sigurnije putovanje.
Podsjetimo, kralj Charles je u veljači 2024. objavio da boluje od raka, a u novogodišnjoj poruci otkrio je kako mu se terapije znatno smanjuju. Nazvao je to osobnim blagoslovom, što je potaknulo nove nade za obiteljski susret.
Iako su odnosi između Harryja i ostatka kraljevske obitelji još uvijek napeti, izvor blizak paru otkrio je: "Harry je više puta spomenuo koliko mu je važno da njegov otac upozna i izgradi odnos s unucima."
Posljednji susret kralja i njegovog mlađeg sina dogodio se u rujnu 2025., nakon dugih 19 mjeseci bez susreta licem u lice. Hoće li ova godina donijeti željeni obiteljski obrat, ostaje se za vidjeti.
