Zašto su svi gledali u ruku Donalda Trumpa na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo 2026.?

Flaster na ruci Donalda Trumpa izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Hrvatska nogometna reprezentacija saznala je protiv koga će igrati na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine. Vatreni su na ždrijebu izvučeni u grupi L zajedno s Engleskom protiv koje ćemo igrati 17. lipnja u Dallasu ili Torontu. Drugu utakmicu Hrvatska će igrati protiv Paname 23. lipnja u Bostonu ili Torontu, a treću protiv Gane 27. lipnja u New Yorku ili Philadephiji. U subotu od 18 sati FIFA će objaviti točne satnice i mjesta odigravanja svih utakmica.

Više o tome čitajte na gol.hr-u (OVDJE).

Donald Trump - 8 Foto: Profimedia

Dok su oči javnosti bile uprte na izvlačenje grupa i glamurozne voditelje, medijsku pažnju ukrala je i ruka predsjednika Donalda Trumpa.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li nastaviti ove stihove? Zanjišite kukovima i zapjevajte uz naš kviz o Čolinim pjesmama!

Donald Trump - 3 Foto: Profimedia

Na jednoj od službenih fotografija, Trump je jasno vidljiv s flasterom na ruci, što je izazvalo lavinu reakcija širom interneta. Nije prošlo dugo dok su komentari, memeovi i teorije o "tajnom značenju" nastupili na društvenim mrežama.

Donald Trump - 6 Foto: Profimedia

Donald Trump - 2 Foto: Profimedia

Slika dolazi iz trenutka kada mu je uručena prva verzija nagrade za mir od strane FIFA-e. Fotografija prikazuje Trumpa i čelnika FIFA‑e, uz zlatni trofej, dok publika očekuje nastavak ceremonije, a flaster na njegovoj ruci odmah je skrenuo pozornost.

Pogledaji ovo inMagazin Znate li da Nives Celzijus nikad nije promijenila prezime? ''Ili se neću udati, ili ću ostati tako''

Galerija 22 22 22 22 22

Donald Trump - 4 Foto: Profimedia

Korisnici društvenih mreža brzo su počeli nagađati radi li se o ozljedi ili zdravstvenoj tegobi, no početkom godine upravo je ta ruka privukla pozornost javnosti zbog uočljivih modrica koje je Trump pokušavao sakriti na različite načine - od pudera do zaklanjanja rukom. Ovaj put, čini se, odlučio je stvar riješiti jednostavnije i stavio flaster.

Donald Trump - 1 Foto: Profimedia

Izdanje Melanije Trump na ždrijebu stavilo je čak i američkog predsjednika u drugi plan!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Svjetla pozornice za ždrijeb SP-a nisu imala šanse, Heidi Klum ih je sve nadmašila!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Jurčević mnoge rasplakala potezom vrijednim divljenja: "Umjesto poklona..."

Pogledaji ovo inMagazin Jakov Jozinović i drugi poznati Hrvati otkrili jesu li spremni služiti vojni rok!