Uskoro stiže velika promjena za princa Georgea, sve odlučuju njegovi roditelji!

Princ George u posljednjim je mjesecima svog osnovnoškolskog obrazovanja, a na njegovim roditeljima je da odluče koju srednju školu će pohađati.

Princ George uskoro će zakoračiti u jedno od najvažnijih razdoblja svog života. U srpnju 2026. godine napušta osnovnu školu Lambrook u Berkshiru, a već u rujnu započinje novo poglavlje – upisom u srednju školu kao učenik 9. razreda.

Riječ je o velikoj prekretnici ne samo za njega, već i za cijelu obitelj, a kako ističu kraljevski stručnjaci, ova promjena sa sobom nosi i uzbuđenje i emocije.

Iako iz Kensingtonske palače još nije službeno potvrđeno koju će školu princ George pohađati, već se dugo nagađa da su u igri dvije prestižne opcije – Eton College u Berkshiru i Marlborough College u Wiltshireu. Obje škole imaju bogatu povijest, izniman ugled i impresivan popis bivših učenika, a navodno su ih princ William i Kate Middleton već posjetili. Godišnja školarina u takvim ustanovama iznosi oko 60 tisuća funti.

Zanimljivo je da obje škole imaju posebno značenje za kraljevski par. Princ William i princ Harry školovali su se u Etonu, dok je Kate zajedno sa sestrom Pippom i bratom Jamesom pohađala Marlborough, gdje se preselila nakon lošeg razdoblja u prethodnoj školi, a u ovoj je sudjelovala u nizu aktivnosti i čak bila kapetanica hokejaškog tima.

Upravo ta povezanost i pozitivna iskustva iz mladosti mogli bi igrati važnu ulogu u odluci gdje će njihov sin nastaviti školovanje.

Kraljevski biografi slažu se da će, bez obzira na konačan izbor, William i Kate učiniti sve kako bi George imao što normalnije i bezbrižnije djetinjstvo. Iako je svjestan svoje buduće uloge, roditelji mu žele omogućiti da školovanje doživi kao i svako drugo dijete – uz prijatelje, učenje i svakodnevne izazove.

Predstavnici Kate i Williama neće potvrditi izbor škole gotovo sve do početka školske godine.

S obzirom na sve promjene koje su djeca već prošla, od selidbe iz Londona u Windsor do suočavanja s obiteljskim gubicima i zdravstvenim izazovima, stručnjaci smatraju da je princ George odrastao u stabilnom i sigurnom okruženju. Upravo zato mnogi vjeruju da je spreman za sljedeći veliki korak – onaj koji će ga polako, ali sigurno, voditi prema ulozi koja ga jednog dana čeka.

Nedavno je s ocem radio u pučkoj kuhinji, o čemu više čitajte OVDJE.

Proteklog studenog s majkom Kate je prvi puta prisustvovao obilježavanju Dana sjećanja na sve vojnike stradale u ratnim sukobima, o čemu više pročitajte OVDJE.

