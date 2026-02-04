Sin Lepe Brene uživa u raskošnom odmoru, pozirao je u zanimljivom društvu

Najmlađi sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića Viktor otputovao je u Aziju na odmor, gdje se družio i sa zanimljivim životinjama.

Sin regionalne zvijezde Lepe Brene Viktor Živojinović ovih dana uživa u egzotičnom odmoru, a fotografije koje je podijelio otkrivaju da je putovanje spoj luksuza, avanture i opuštanja.

Prema prizorima s fotografija, Viktor je posjetio jugoistočnu Aziju. Uz panoramske snimke grada i luke, vidi se da je uživao u razgledavanju grada iz zraka i s visine, ali i u večernjim šetnjama uz spektakularan pogled na nebodere.

Osim urbanog dijela putovanja, zaputio se i u tropske krajeve. Fotografije s tigrom i gepardom, kao i s mladunčetom tigra, upućuju na posjet popularnim parkovima za susrete s divljim životinjama, kakvi su česti u turističkim zonama poput Phuketa ili okolice.

Viktor Živojinović - 3 Foto: Instagram

Stefan, Viktor Živojinović i Lepa Brena Foto: Instagram

Na odmoru nije nedostajalo ni opuštanja – Živojinović je viđen na tretmanima u spa centru, gdje je očito odlučio odmoriti i tijelo i um, dok prizori tirkiznog mora i otočića sugeriraju izlete helikopterom ili panoramskim letovima iznad obale.

Lepa Brena i sin Viktor - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Lepa Brena, Viktor Živojinović i Slobodan Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Sve u svemu, mlađi Brenin sin spojio je luksuzno putovanje, adrenalinske susrete sa životinjama i potpuni reset, a fotografije jasno pokazuju da mu odmor i te kako godi.

Najmlađi Živojinović u Beogradu živi u stanu na 40. katu elitne zgrade, o čemu više pročitajte OVDJE.

Kako izgleda njegov stariji brat, čiji život je obilježila otmica? Više o njemu saznajte OVDJE.

