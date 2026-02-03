Znate li tko je ovo? Sa svoje 23 godine objavila je hit koji ste sigurno čuli, iza nje su zdravstveni problemi

Ime Lole Young trenutno je jedno od najzvučnijih na mladoj britanskoj glazbenoj sceni, a njezina karijera dobiva novi veliki trenutak nastupom u Los Angelesu uz Eltona Johna.

Ime Lole Young posljednjih se godina sve češće spominje na svjetskoj glazbenoj sceni, a uskoro će ga dodatno učvrstiti i veliki nastup u Los Angelesu.

Naime, mlada britanska pjevačica potvrđena je kao jedna od izvođačica na 34. godišnjoj zabavi Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party, prestižnom humanitarnom događaju koji se održava tijekom večeri dodjele Oscara.

Lola Young - 2 Foto: Afp

''Bilo je nevjerojatno upoznati Eltona i Davida i zahvalna sam na podršci koju su pružili mojoj glazbi. Nastup na Academy Awards Viewing Partyju Zaklade djeluje kao poseban trenutak u današnjem svijetu'', rekla je za People.

''Njihov rad na podršci zajednicama kojima je pomoć najpotrebnija iznimno mi je važan i ponosna sam što sam dio večeri koja pomaže ostvariti stvaran i značajan utjecaj'', dodala je pjevačica.

Lola Young - 4 Foto: Afp

Tko je Lola Young?

Lola Young rođena je 2001. godine u južnom Londonu, a već od malih nogu bila je okružena glazbom. Široj publici postala je poznata zahvaljujući sirovom, emotivnom i autentičnom glazbenom izrazu koji spaja pop, soul i indie elemente.

Lola Young - 3 Foto: Afp

Pravi proboj doživjela je 2024. godine singlom ''Messy'', pjesmom koja je postala globalni hit i lansirala je među najzanimljivija nova imena britanske scene.

Godinu dana kasnije objavila je album This Wasn’t Meant for You Anyway, a 2025. i treći studijski album I’m Only F**king Myself, kojim je dodatno učvrstila svoj status umjetnice koja se ne boji biti ranjiva i iskrena. Njezin talent prepoznala je i struka – 2026. godine osvojila je Grammy za najbolju pop solo izvedbu, što joj je ujedno i prva Grammy nagrada u karijeri.

Lola Young - 6 Foto: Afp

Lola Young - 5 Foto: Afp

Ipak, put prema uspjehu nije bio bez izazova. Tijekom 2025. godine Lola je progovorila o problemima s mentalnim zdravljem, a u rujnu iste godine doživjela je kolaps na pozornici tijekom festivala u New Yorku. Nakon tog incidenta odlučila je uzeti pauzu i posvetiti se oporavku, otvoreno naglašavajući koliko joj je važno brinuti o vlastitom zdravlju u zahtjevnoj glazbenoj industriji.

Početkom 2026. godine vratila se nastupima i potvrdila da se osjeća bolje, a njezin nadolazeći nastup na događaju Elton John AIDS Foundation simbolično označava novi, snažniji korak naprijed. Sama pjevačica istaknula je koliko joj znači podrška Eltona Johna i Davida Furnisha te koliko joj je važno sudjelovati u večeri koja ima snažan humanitarni cilj.

