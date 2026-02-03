Prepoznajete li glumca s fotografije? Nakon uloge u sitcomu dugo je tražio pravi put

Zvijezda kultne serije ''Kako sam upoznao vašu majku'', viđen je u javnosti nakon duljeg vremena i mnoge iznenadio svojim izgledom.
Jason Segel, glumac koji je godinama bio jedno od najprepoznatljivijih lica televizije, danas izgleda znatno drugačije nego u vrijeme kada je utjelovio nezaboravnog Marshalla Eriksona u kultnom sitcomu ''Kako sam upoznao vašu majku''. Upravo zbog te promjene mnogi fanovi ne bi ga odmah prepoznali na ulici.
Jason Jordan Segel rođen je 18. siječnja 1980. u Los Angelesu, gdje je odrastao uz ljubav prema glumi, humoru i glazbi. Svoj prvi značajniji nastup ostvario je krajem 90-ih u seriji ''Freaks and Geeks'', a isticao se pojavama i talentom koji je obećavao sjajnu karijeru.
Njegova velika prekretnica bila je uloga Marshalla, velikog srca i neodoljivog optimizma u sitcomu ''Kako sam upoznao vašu majku'', koji se emitirao od 2005. do 2014. Ta je uloga Segelu donijela globalnu prepoznatljivost, ali i, nakon završetka serije, spoznaju o težini samog uspjeha.
Nakon završetka ''Kako sam upoznao vašu majku'', Jason se našao pred izazovom koji mnogi glumci dožive: teškoćom pronalaženja poslije uloge koja je uhvatila domišljatost i srca publike. Upravo zbog uloge Marshalla producentima je bilo teško odrediti njegove buduće uloge, zbog čega se počeo povlačiti iz Hollywooda. U ovoj stanci napisao je nekoliko knjiga za mlade i glumio u hvaljenom filmu "The End of the Tour".
Jedno vrijeme za njega se pisalo kako je jedno vrijeme bio alkoholičar, zbog čega je išao na liječenje nakon kratkotrajne veze s Michelle Williams.
Tijekom te faze, Segel se posvetio i pisanju, uključujući knjige za mlade te pronalaženju vlastitog kreativnog puta izvan uloge koja ga je proslavila.
Posljednjih godina Jason Segel ponovno jača svoju poziciju u industriji. Ne samo kao glumac, nego i kao scenarist, producent i kreator serija. Jedan od njegovih najnovijih uspjeha je Apple TV+ serija ''Shrinking'', u kojoj igra glavnu ulogu i koja je donijela priznanja kritike i publike.
U privatnom životu, Segel je također pronašao novu sreću. Od 2023. godine je u vezi s plesačicom Kaylom Radomski, a u lipnju 2025. objavili su svoju zaruke, što je razveselilo mnoge njegove obožavatelje.
Prije nje, Jason je do 2021. godine čak osam godina bio u vezi s Alexis Mister.
