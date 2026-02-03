Prepoznajete li glumca s fotografije? Nakon uloge u sitcomu dugo je tražio pravi put

Zvijezda kultne serije ''Kako sam upoznao vašu majku'', viđen je u javnosti nakon duljeg vremena i mnoge iznenadio svojim izgledom.

Dok je on mirno šetao Pasadenom vraćajući se kući, rijetko tko bi na prvu pomislio da ispred sebe vidi holivudsku zvijezdu.

Jason Segel, glumac koji je godinama bio jedno od najprepoznatljivijih lica televizije, danas izgleda znatno drugačije nego u vrijeme kada je utjelovio nezaboravnog Marshalla Eriksona u kultnom sitcomu ''Kako sam upoznao vašu majku''. Upravo zbog te promjene mnogi fanovi ne bi ga odmah prepoznali na ulici.

Jason Segel - 2 Foto: Profimedia

Jason Segel - 5 Foto: Profimedia

Jason Jordan Segel rođen je 18. siječnja 1980. u Los Angelesu, gdje je odrastao uz ljubav prema glumi, humoru i glazbi. Svoj prvi značajniji nastup ostvario je krajem 90-ih u seriji ''Freaks and Geeks'', a isticao se pojavama i talentom koji je obećavao sjajnu karijeru.

Jason Segel - 5 Foto: Afp

Jason Segel - 4 Foto: Profimedia

Jason Segel - 1 Foto: Profimedia

Jeste li gledali ''Kako sam upoznao vašu majku?'' Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Njegova velika prekretnica bila je uloga Marshalla, velikog srca i neodoljivog optimizma u sitcomu ''Kako sam upoznao vašu majku'', koji se emitirao od 2005. do 2014. Ta je uloga Segelu donijela globalnu prepoznatljivost, ali i, nakon završetka serije, spoznaju o težini samog uspjeha.

Jason Segel u ''Kako sam upoznao vašu majku'' - 2 Foto: Profimedia

Jason Segel u ''Kako sam upoznao vašu majku'' - 1 Foto: Profimedia

Jason Segel u ''Kako sam upoznao vašu majku'' - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nećete vjerovati što je ovaj muškarac radio na dočeku rukometaša: ''Imoćanin, sto posto!''

Nakon završetka ''Kako sam upoznao vašu majku'', Jason se našao pred izazovom koji mnogi glumci dožive: teškoćom pronalaženja poslije uloge koja je uhvatila domišljatost i srca publike. Upravo zbog uloge Marshalla producentima je bilo teško odrediti njegove buduće uloge, zbog čega se počeo povlačiti iz Hollywooda. U ovoj stanci napisao je nekoliko knjiga za mlade i glumio u hvaljenom filmu "The End of the Tour".

Jason Segel - 2 Foto: Afp

Jedno vrijeme za njega se pisalo kako je jedno vrijeme bio alkoholičar, zbog čega je išao na liječenje nakon kratkotrajne veze s Michelle Williams.

Jason Segel - 3 Foto: Afp

Jason Segel - 4 Foto: Afp

Tijekom te faze, Segel se posvetio i pisanju, uključujući knjige za mlade te pronalaženju vlastitog kreativnog puta izvan uloge koja ga je proslavila.

Pogledaji ovo Celebrity Predivna kći Igora i Olje Vori proslavila rođendan, pogledajte koliko je već narasla!

Posljednjih godina Jason Segel ponovno jača svoju poziciju u industriji. Ne samo kao glumac, nego i kao scenarist, producent i kreator serija. Jedan od njegovih najnovijih uspjeha je Apple TV+ serija ''Shrinking'', u kojoj igra glavnu ulogu i koja je donijela priznanja kritike i publike.

Jason Segel - 1 Foto: Afp

U privatnom životu, Segel je također pronašao novu sreću. Od 2023. godine je u vezi s plesačicom Kaylom Radomski, a u lipnju 2025. objavili su svoju zaruke, što je razveselilo mnoge njegove obožavatelje.

Jason Segel i Kayla Radomski Foto: Instagram

Prije nje, Jason je do 2021. godine čak osam godina bio u vezi s Alexis Mister.

Galerija 9 9 9 9 9

Pogledaji ovo Celebrity Srpska folk zvijezda postala majka! Jedan detalj i dalje skriva od javnosti

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Fatalna plavuša u čipkastom donjem rublju i halterima bacila se na vrtne poslove!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Što kažete na outfit ove zgodne plavuše? Nije slučajno da sve više dominira naslovnicama