Fatalna plavuša u čipkastom donjem rublju i halterima bacila se na vrtne poslove!

Sydney Sweeney zavodljivim je videom najavila novu kolekciju donjeg rublja.
Ako netko s razlogom nosi titulu seks-bombe 21. stoljeća, onda je to Sydney Sweeney. Holivudska glumica ponovno je zapalila društvene mreže pojavivši se u provokativnoj, ali estetski savršeno upakiranoj kampanji za vlastitu liniju donjeg rublja.3 vijesti o kojima se priča kratko i jasno Thompson se oglasio nakon dočeka brončanih rukometaša na Trgu, ovo je napisao! slatka i provokativna Smjela poza u haljini koja je otkrila njezinu stražnjicu izazvala hrpu reakcija! ''bravo bebeki!'' Željko Bebek posjetio jedno od najvažnijih mjesta hrvatske povijesti: ''Poklonio se našoj žrtvi...''
Zvijezda serije ''Euphoria'' i ''filma'' The Housemaid u novom promotivnom videu pokazuje kako i najobičniji kućanski poslovi mogu izgledati nevjerojatno zavodljivo.
Sydney Sweeney Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Jedan od najtraženijih glazbenika regije uoči koncerta karijere: ''Sve se dogodilo u pravo vrijeme, ništa ne bih mijenjao''
Od zalijevanja cvijeća i rezanja grmlja do uređivanja vrta – Sydney sve to radi odjevena u tange i haltere, s dozom samopouzdanja koje je postalo njezin zaštitni znak.
Sydney Sweeney Foto: Profimedia
Galerija 23 23 23 23 23
Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se ove mlade dame koja je diskvalificirana s Dore? Više ne izgleda ovako
Video započinje prizorom ispred male plavo-bijele kućice, gdje glumica stoji na prozoru u romantičnom ambijentu, a zatim se presvlači u crno-bijeli komplet donjeg rublja.
Sydney Sweeney Foto: Profimedia
Upravo tako odjevena, kreće u ''vrtne obaveze'', dok kamera prati svaki kadar pažljivo osmišljene estetike – crvene ruže, zelena trava i retro ugođaj dodatno naglašavaju cijeli koncept.
''Ovo je predivno'', ''Razmišljam da postanem vrtlar'', ''O moj Bože'', ''Opsjednuta sam'', ''Vruće mi je'', ''Mogli bismo živjeti u tvom svijetu zauvijek'', ''Ova žena je umjetnost'', nizali su se komentari na njezinim društvenim mrežama.
Kviz o glumačkom opusu fatalne plavuše pronađite OVDJE.
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Znate li koji rođendan Shakira slavi? Dijeli ga s bivšim, kojeg je na bizaran način uhvatila u prevari
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity U haljini s jedva prekrivenim ključnim dijelovima pokazala je mišiće na kojima joj i muškarci zavide
Pogledaji ovo Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Iz dana u dan sve više nalikuje slavnom ocu!