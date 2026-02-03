Fatalna plavuša u čipkastom donjem rublju i halterima bacila se na vrtne poslove!

Sydney Sweeney zavodljivim je videom najavila novu kolekciju donjeg rublja.

Ako netko s razlogom nosi titulu seks-bombe 21. stoljeća, onda je to Sydney Sweeney. Holivudska glumica ponovno je zapalila društvene mreže pojavivši se u provokativnoj, ali estetski savršeno upakiranoj kampanji za vlastitu liniju donjeg rublja.

Zvijezda serije ''Euphoria'' i ''filma'' The Housemaid u novom promotivnom videu pokazuje kako i najobičniji kućanski poslovi mogu izgledati nevjerojatno zavodljivo.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Jedan od najtraženijih glazbenika regije uoči koncerta karijere: ''Sve se dogodilo u pravo vrijeme, ništa ne bih mijenjao''

Od zalijevanja cvijeća i rezanja grmlja do uređivanja vrta – Sydney sve to radi odjevena u tange i haltere, s dozom samopouzdanja koje je postalo njezin zaštitni znak.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Galerija 23 23 23 23 23

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se ove mlade dame koja je diskvalificirana s Dore? Više ne izgleda ovako

Video započinje prizorom ispred male plavo-bijele kućice, gdje glumica stoji na prozoru u romantičnom ambijentu, a zatim se presvlači u crno-bijeli komplet donjeg rublja.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Upravo tako odjevena, kreće u ''vrtne obaveze'', dok kamera prati svaki kadar pažljivo osmišljene estetike – crvene ruže, zelena trava i retro ugođaj dodatno naglašavaju cijeli koncept.

''Ovo je predivno'', ''Razmišljam da postanem vrtlar'', ''O moj Bože'', ''Opsjednuta sam'', ''Vruće mi je'', ''Mogli bismo živjeti u tvom svijetu zauvijek'', ''Ova žena je umjetnost'', nizali su se komentari na njezinim društvenim mrežama.

Kviz o glumačkom opusu fatalne plavuše pronađite OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Znate li koji rođendan Shakira slavi? Dijeli ga s bivšim, kojeg je na bizaran način uhvatila u prevari

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity U haljini s jedva prekrivenim ključnim dijelovima pokazala je mišiće na kojima joj i muškarci zavide

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Iz dana u dan sve više nalikuje slavnom ocu!