Model iz Mostara u Survivor stiže srušiti predrasude: ''Misle da sam samo lijepo lice!''

S 19 godina već ima međunarodne titule, iskustvo velikih pozornica i disciplinu koju traži svijet modelinga. No Leonarda Tomić sada ulazi u potpuno drukčiju arenu – onu u kojoj nema reflektora, glamura ni druge prilike. Survivor za nju nije samo natjecanje, već osobni test snage, karaktera i izdržljivosti.

Leonarda Tomić ima 19 godina, dolazi iz Mostara i profesionalno se bavi modelingom. Nositeljica je titule Foto modela BiH 2023., a 2025. godine osvojila je i Grand Prix Supreme na svjetskom natjecanju Future Fashion Faces World u Turskoj, gdje je predstavljala Bosnu i Hercegovinu. Iza nje su godine discipline, odricanja i natjecateljskog iskustva.

Sada tu disciplinu i mentalnu snagu želi testirati u potpuno drukčijim uvjetima – u Survivoru.

Tako je i donijela svoju odluku o ulasku u ovaj show.

Galerija 3 3 3 3 3

''Inat. I onaj osjećaj u sebi da želim probati i da ne želim propustiti priliku.

Na pitanje što od ovog iskustva očekuje, Leonarda ne govori o pobjedi ni dokazivanju drugima, već o osobnoj promjeni.

''Reset. Mislim da će me promijeniti i da ću nakon ovoga izaći zrelija i jača'', smatra.

Pogledaji ovo Celebrity Iza snažnog poduzetnika iz Rijeke krije se bolna prekretnica, u Survivor stiže pobijediti sebe

U formatu koji testira i fizičku i mentalnu snagu, svatko sa sobom nosi svoje adute – ali i ranjivosti. Leonarda je svjesna oboje.

Leonarda Tomić, Survivor - 2 Foto: Privatan album

''Prednost mi je prilagodljivost. Brzo se naviknem na nove ljude i uvjete. Slabost mi je to što sam emocionalno jako vezana za obitelj''.

Glad, neispavanost i pritisak dio su svakodnevice u Survivoru. No ona ne vidi povlačenje kao opciju.

''Stisnem zube i borim se. Ne povlačim se lako''.

Iako je mlada, iza sebe već ima iskustva koja su je mentalno očvrsnula i naučila kako se nositi s očekivanjima.

''Prošla sam natjecanja koja su bila jako teška i puna pritiska. To me oblikovalo i mentalno ojačalo, iako mislim da još uvijek učim jer sam mlada''.

Leonarda Tomić, Survivor - 1 Foto: Privatan album

Upravo su ta iskustva, kaže, bila najzahtjevnija, ali i najvažnija lekcija.

''Najviše su me oblikovala upravo ta natjecanja i očekivanja koja dolaze s njima. Naučila sam nositi se s pritiskom''.

Pogledaji ovo Celebrity Slovenac iz jednog od najgledanijih realityja na svijetu stiže u Survivor: ''Ulazak u taj svijet me promijenio!''

Kada je riječ o ulozi u timu, Leonarda jasno zna gdje se vidi.

''Timski igrač, uvijek. Ali znam stati iza sebe kad treba''.

Igra ponekad traži teške odluke i okretanje leđa saveznicima, no to za nju nije nešto što dolazi olako.

''Ne okrećem lako leđa. To mora imati stvarno jak razlog''.

Leonarda Tomić, Survivor - 4 Foto: Nova TV

Kod ljudi brzo prepoznaje ono što je smeta – ali i ono što cijeni.

''Sebičnost me izbaci iz takta. Najviše me privuče kad je netko čovjek i kad se ne boji reći nešto naglas''.

Zanimljivo, već sada jednu odluku smatra životno važnom – i bez dileme bi je ponovila.

Leonarda Tomić, Survivor - 2 Foto: Privatan album

''Odluka da odem na Survivor. I ponovila bih je''.

Iza nje stoji i borba s predrasudama, osobito onima vezanima uz izgled.

''To da sam samo lijepo lice. Zbog izgleda me često podcijene, a zapravo sam mentalno jaka i ne odustajem''.

Pogledaji ovo Celebrity Profesionalna igračica pikada spremna je za najteži izazov dosad: ''Moj cijeli život je borba!''

Profesionalno dolazi iz svijeta modelinga, koji također traži disciplinu i velika odricanja – iako je svjesna da je Survivor potpuno drugačija arena.

''Bavim se modelingom koji traži velika odricanja i disciplinu. Totalno je drugačije od Survivora, ali mislim da me upravo ta odricanja pripremaju za ovo'', smatra.

Najvažnije joj je bilo da uz sebe ima podršku najbližih.

Leonarda Tomić, Survivor - 1 Foto: Privatan album

''Mama i očuh su me podržali i to mi je bilo najbitnije'', kaže.

A kada treba izdvojiti jednu osobu koja joj daje najveću snagu, odgovor je jasan - to je mama.

Leonarda Tomić, Survivor - 3 Foto: Privatan album

Za kraj, Leonarda se ponovno vraća na ono s čime se često susreće – pogrešne procjene na prvi dojam.

Leonarda kao najmlađa natjecvateljica ove godine, u Survivor ulazi spremna pokazati da je puno više od titula i izgleda. Ima disciplinu, iskustvo natjecanja i jasnu želju da se dokaže. Hoće li to biti dovoljno za daleki put u showu, tek ćemo vidjeti od ponedjeljka, 2. ožujka u novoj sezoni.

Više o leonardi Tomić čitajte na portalu Nove TV.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Tko je Barbara Radić? Nova natjecateljica Survivora otkrila nam je što radi kad joj je najteže

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Nogometaš iz Zagreba poslije najtežeg životnog razdoblja u Survivoru traži novi početak!