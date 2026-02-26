Ponosna mama Maja pohvalila se novim uspjehom sina Blooma: ''Opet oborio rekord!''

Bloom je ponovno privukao veliku pažnju pratitelja Maje Šuput u videu u kojem je zapjevao hit "Ja volim".
Naša pjevačica Maja Šuput pohvalila se novim uspjehom svog sinčića Blooma, koji je još jednom osvojio društvene mreže.3 vijesti o kojima se priča urnebes Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...'' čestitke! Slavlje u domu Livajinih: Emotivna objava supruge Iris otkrila je veseli povod uživaju! Sve glasnija šuškanja o romansi poznatog šarmera s muškarcem, uhvaćeni su novi bliski prizori
Naime, na Instagramu je objavila video u kojem Bloom pjeva pjesmu Jakova Jozinovića "Ja volim", a snimka je u vrlo kratkom roku privukla veliku pozornost.
Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram Screenshot
Pogledaji ovo Zanimljivosti Nakon 16 godina ponovno zajedno: Kako danas izgledaju omiljeni liječnici s malih ekrana?
''Oborio opet rekord! Samo pet sati i 500.000 pogleda'', istaknula je impresivne brojke ponosna mama.
Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram
Na snimci Bloom, sa sunčanim naočalama i u ležernom izdanju, ozbiljno i koncentrirano pjeva stihove poznate pjesme, dok ga Maja snima.
Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot
Njegova spontanost i sigurnost pred kamerom ponovno su raznježile pratitelje, koji su u komentarima nizali pohvale. Više o tome pisali smo OVDJE.
Galerija 26 26 26 26 26
Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Zapanjujuća sličnost s poznatom sestrom nije prošla nezapaženo
Bloom je i ranije pokazivao koliko uživa pred kamerama, a interes publike za njegove simpatične nastupe ne jenjava. OVDJE pogledajte kako je zapjevao hit Sergeja Ćetkovića.
Maja Šuput i Bloom - 4 Foto: Instagram
Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Jedna poruka promijenila je sve, a luksuzne zaruke iznad oblaka zapečatile su njihovu ljubav
1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Pogledi na plaži bili su prikovani za isklesana tijela reality-supružnika, temperatura je uz njih bila još vrelija
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je naočiti Španjolac na klupi Rijeke? U sjeni iznenadne drame dobio priliku karijere