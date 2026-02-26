Ponosna mama Maja pohvalila se novim uspjehom sina Blooma: ''Opet oborio rekord!''

Bloom je ponovno privukao veliku pažnju pratitelja Maje Šuput u videu u kojem je zapjevao hit "Ja volim".

Naša pjevačica Maja Šuput pohvalila se novim uspjehom svog sinčića Blooma, koji je još jednom osvojio društvene mreže.

Naime, na Instagramu je objavila video u kojem Bloom pjeva pjesmu Jakova Jozinovića "Ja volim", a snimka je u vrlo kratkom roku privukla veliku pozornost.

''Oborio opet rekord! Samo pet sati i 500.000 pogleda'', istaknula je impresivne brojke ponosna mama.

Na snimci Bloom, sa sunčanim naočalama i u ležernom izdanju, ozbiljno i koncentrirano pjeva stihove poznate pjesme, dok ga Maja snima.

Njegova spontanost i sigurnost pred kamerom ponovno su raznježile pratitelje, koji su u komentarima nizali pohvale. Više o tome pisali smo OVDJE.

Bloom je i ranije pokazivao koliko uživa pred kamerama, a interes publike za njegove simpatične nastupe ne jenjava. OVDJE pogledajte kako je zapjevao hit Sergeja Ćetkovića.

