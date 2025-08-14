"Vlastito dijete me izulo iz cipela!" Trnci su neizbježni nakon ove izvedbe Majina Blooma

Maja Šuput dirnula je pratitelje videom sina Blooma, koji s nevjerojatnom emocijom pjeva hit Sergeja Ćetkovića.

Maja Šuput još jednom je osvojila društvene mreže objavom koja topi i najtvrđa srca, a i ovoga puta glavni junak bio je njezin sinčić Bloom.

Na videu koji je izazvao pravu lavinu emocija maleni Bloom s nevjerojatnom strašću i predanošću pjeva hit "Ljubav" Sergeja Ćetkovića, a Maja nije skrivala koliko ju je taj prizor dirnuo.

"Ma neeeee, upravo me vlastito dijete izulo iz cipela. Dragi Sergej, imaš konkurenciju u emociji svakako. Kako on doživljava muziku i kako je on to izveo za svoju curu Ariu Belu", napisala je ponosna mama u opisu objave.

Pogledaji ovo Celebrity Naša bivša primabalerina preslatkom fotkom otkrila velike obiteljske novosti: ''Srce do neba''

Bloom, koji inače redovito razveseljava Majine pratitelje svojim nepogrešivim šarmom, ovoga puta ih je ostavio bez riječi. Uz zatvorene oči, raširene ruke i izraze na licu koje bi i mnogi odrasli pjevači poželjeli, jasno je da je maleni dječak itekako "u pjesmi".

Maja Šuput i Bloom - 8 Foto: Instagram

Video je, očekivano, izazvao oduševljenje, a komentari podrške, srca i riječi hvale za malog emotivca samo su se nizali.

Galerija 25 25 25 25 25

"I fascinantno je da on kao dijete s četiri godine tako pamti tekstove pjesama", "Taj mali je na nekoj drugoj frekvenciji", "Svi smo trebali jednog Blooma", samo je dio komentara.

Maja Šuput i Bloom - 5 Foto: Instagram

Maja Šuput i Bloom - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo inMagazin Skrivene strasti domaćih zvijezda: Sviraju harmoniku, voze bijesne motore i vinogradare!

OVDJE pogledajte kako je Bloom otpjevao Oliverovu pjesmu "Prva ljubav".

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Otkriveno tko je misteriozni muškarac za kojeg se šuška da je nova ljubav Elle Dvornik?

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Brad Pitt ima novu adresu! Zavirite u luksuznu vilu koju je platio vrtoglavih 12 milijuna dolara

Pogledaji ovo Celebrity Sestra Kate Middleton odlučila se na veliki poslovni pothvat, uložila je 1,7 milijuna funti