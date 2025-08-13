Sestra Kate Middleton odlučila se na veliki poslovni pothvat, uložila je 1,7 milijuna funti

Pippa Middleton odlučila je pomoći lokalnoj zajednici West Berkshirea.
Pippa Matthews, mlađa sestra Kate Middleton, poznata i kao Pippa Middleton, uskoro će otvoriti vlastiti vrtić na obiteljskoj farmi u West Berkshireu, čime nastavlja tradiciju kraljevske obitelji koja je iznimno angažirana za ovakve stvari.
Pippa i i njezin suprug James Matthews nedavno su dobili dozvolu općinskog vijeća za otvaranje vrtića na farmi Bucklebury, koju su kupili 2020. godine za 1,7 milijuna eura.
Pippa Middleton i James Matthews - 2 Foto: Profimedia
Prema izvještajima britanskog Daily Maila, odluka je donesena kao odgovor na dugogodišnji nedostatak mjesta u vrtićima u lokalnoj zajednici West Berkshirea, a općinsko vijeće navodi da će novi vrtić pružiti ''snažne društvene prednosti'' za lokalne obitelji.
Pippa Middleton (Foto: AFP) Foto: Afp
Pippa Middleton (Foto: AFP) Foto: Afp
Vrtić će biti namijenjen djeci u dobi između devet mjeseci i pet godina, a obitelj Matthews, koja živi u blizini s djecom Arthurom, Grace i Rose, moći će redovito nadzirati rad ustanove.
Pippa Middleton - 3 Foto: Profimedia
Pippa Middleton - 5 Foto: Profimedia
Projekt je u potpunom skladu s filantropskim interesima Pippine sestre Kate Middleton, koja se godinama fokusira na rad s djecom i njihov rani razvoj. Princeza od Walesa posebno naglašava važnost prvih godina života i ulogu skrbnika u formiranju djeteta.
Kate Middleton Foto: Profimedia
