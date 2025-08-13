Naš odbjegli pjevač održao nastup u Hrvatskoj nakon dugo vremena, pogledajte kako je bilo!

Marko Kutlić održao je nastup u Hrvatskoj nakon dugo vremena, pjevao je na otoku Silbi.

Pjevač Marko Kutlić odradio je nastup u Hrvatskoj nakon godinu dana.

Pred okupljenim ljudima pjevao je na otoku Silbi, a na svom Instagramu podijelio je kakva je bila atmosfera.

''Onaj tko jednom osjeti silbenski vjetar… zauvijek ga nosi pod krilima i uvijek čezne da se vrati'', napisao je.

Podsjetimo, Kutlić je prije više od godinu dana otišao iz Hrvatske te počeo pjevati na ulicama gradova Italije. Prije nekoliko tjedana konačno je progovorio o razlogu odlaska.

Marko Kutlić Foto: Nera Simic/Cropix

Marko Kutlić na Melodijama Jadrana - 4 Foto: PR

''Mnogi su govorili i pisali o mom odlasku. Ja sam šutio. Danas je točno godinu dana od mog 'odlaska' – tj. života koji sam odabrao – pa sam se, eto, malo za promjenu, usudio i sam nešto reći o njemu."

Njegovu cijelu objavu pogledajte OVDJE.

Marko Kutlić - 1 Foto: Instagram, Pjer Lovrović

Marko Kutlić - 2 Foto: Instagram

Više o životu Marka Kutlića čitajte OVDJE.

Galerija 16 16 16 16 16

