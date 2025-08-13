Pjevačica usred nastupa skinula grudnjak i bacila ga u publiku pa pokazala sve

Snimka s koncerta Paule Ribo širi se društvenim mrežama, a posve je jasno zašto.

Španjolska pop zvijezda Paula Ribó (poznata i kao Rigoberta Bandini) postala je viralna zbog snimke sa svog posljednjeg koncerta.

Naime, skinula je grudnjak i pokazala grudi pred publikom tijekom izvedbe svog eurovizijskog hita.

Paula Ribo - 6 Foto: Profimedia

Scenske plesačice Rigoberte Bandini također su publici pokazale gole grudi prilikom izvođenja pjesme ''Ay Mamá''.

Video pogledajte OVDJE.

Inače, pjesma je bila kandidatkinja za predstavljanje Španjolske na 66. izdanju Eurosonga, ali je završila kao drugoplasirana iza ''SloMo'' od Chanel. Unatoč tome, ''Ay Mamá'' postala je hit u domovini pjevačice kada je objavljena kao singl u prosincu 2021.

Paula Ribo - 1 Foto: Profimedia

Rigoberta je pjesmu nazvala "feminističkim krikom" koji je stvoren kako bi se "odala počast majkama i svim ženama".

Pjesma sadrži stihove ''izbacivanje jedne dojke u čistom Delacroix stilu'' i ''Ne znam zašto su nam sise tako strašne, bez njih ne bi bilo ni čovječanstva ni ljepote''.

Kao rezultat toga, katalonska pop zvijezda često pokazuje svoje grudi publici pred kraj pjesme.

Paula Ribo - 2 Foto: Profimedia

Paula Ribo - 5 Foto: Profimedia

