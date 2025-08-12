Tko je glavna zvijezda "Dalekog grada"? Ljubi markantnog kolegu s malih ekrana

Turska ljepotica sanjala je o velikim ekranima, ali na glumu nije upala. Studirala je nešto sasvim drugo.

Sinem Ünsal jedno je od najtraženijih lica turske televizije, a domaća publika trenutačno ju gleda u hit-seriji ''Daleki grad'', koja se prikazuje na Novoj TV.

U njoj je utjelovila Alyu Alboru – snažnu, ali ranjivu ženu čiji je život obilježen obiteljskim nasiljem i stalnim pritiscima muževe obitelji. Lik Alye mnogi smatraju jednim od najkompleksnijih ženskih likova na turskoj televiziji, a Sinem ga je odigrala s takvom uvjerljivošću da je osvojila srca gledatelja diljem regije.

Sinem Ünsal Foto: Profimedia

Rođena je 21. lipnja 1993. u gradiću Foča, blizu Izmira. Potječe iz multikulturalne obitelji – otac joj je Azerbajdžanac, a majka čečenskog podrijetla.

Studirala je komparativnu književnost na Sveučilištu Eskişehir Osmangazi. Iako nije bila primljena na studij glume, ljubav prema toj profesiji nije ju napustila – paralelno uz studij pohađala je glumačke tečajeve, stjecala iskustvo i pripremala se za prve uloge.

Vrlo brzo nakon toga počela je dobivati prilike pred kamerama. Publiku je osvojila toplinom, iskrenošću i prirodnim talentom, a kritičari su je svrstali među najperspektivnije mlade glumice u Turskoj.

Sinem Ünsal Foto: Profimedia

Sinem Ünsal Foto: Profimedia

Prve prilike dobila je 2017. u seriji ''Zvijezda pastira'', a iste godine pojavila se i u hit-drami ''Crno-bijela ljubav''. Ubrzo je stigla uloga u obiteljskoj drami ''Moja kći'' (2018.–2019.), a najveći proboj ostvarila je u popularnoj medicinskoj seriji ''Čudesni doktor ''(2019.–2021.), gdje je tumačila lik doktorice Nazlı Gülengül.

Privatni život drži podalje od javnosti, no poznato je da je u vezi s kolegom glumcem Berkom Cankatom.

Sinem Ünsal, Berk Cankat Foto: Instagram

Sinem Ünsal, Berk Cankat Foto: Instagram

Na Instagramu je prati impresivnih 3,4 milijuna ljudi, a svojim objavama redovito oduševljava obožavatelje diljem svijeta.

Nove epizode ''Dalekog grada'' pratite na Novoj TV od ponedjeljka do petka u 20:20.

