Kome će pripasti bogatstvo Brigitte Bardot? Nasljedstvo ikone je pod povećalom javnosti

Procjenjuje se kako je Brigitte Bardot ostavila imovinu vrijednu 65 milijuna eura, a veliki dio bogatstva namijenjen je njezinoj zakladi.

Smrt legendarne Brigitte Bardot u krajem 2025. ponovno je otvorila pitanje njezine oporuke i raspodjele bogatstva, o kojoj se godinama nagađalo.

Francuska filmska diva iza sebe je ostavila složenu imovinsku strukturu, jasne želje i niz odluka koje je donijela još za života, a koje sada dolaze u fokus javnosti.

Brigitte Bardot - 2 Foto: Profimedia

Iako se godinama govorilo da Bardot raspolaže bogatstvom od oko 65 milijuna eura, točan iznos njezine imovine teško je precizno utvrditi zbog brojnih financijskih poteza koje je povlačila tijekom posljednjih desetljeća. Poznato je, međutim, kako je velik dio svog bogatstva namijenila Zakladi Brigitte Bardot, organizaciji posvećenoj zaštiti životinja, koja je bila središte njezina života nakon povlačenja iz glume.

Brigitte Bardot - 3 Foto: Profimedia

Prema pisanju El Mundo America, u trenutku smrti Bardot je posjedovala dvije vrijedne nekretnine na Francuskoj rivijeri – La Garrigue, u blizini Le Capona, i legendarnu La Madrague u Saint-Tropezu, čija se vrijednost procjenjuje na oko 23 milijuna eura. Upravo La Madrague ima posebno mjesto u njezinoj oporuci – još 1992. godine donirala ju je svojoj zakladi, zadržavši samo pravo doživotnog korištenja. Njezina želja bila je da se kuća nakon njezine smrti pretvori u muzej otvoren za javnost, pri čemu je naglasila da unutrašnjost mora ostati netaknuta kako bi posjetitelji mogli vidjeti kako je živjela daleko od glamura filmske slave.

Brigitte Bardot - 5 Foto: Profimedia

Jedan od njezinih biografa istaknuo je kako je zaklada imala koristi od gotovo cjelokupne Bardotine imovine, uključujući i sredstva koja je glumica osiguravala prodajom osobnih predmeta, nakita i uspomena, nakon što je priznala da je velik dio ranije zarade potrošila.

Unatoč snažnoj povezanosti sa zakladom, francuski zakon o nasljeđivanju jasno propisuje da potomci imaju zajamčeni dio imovine. Budući da Bardot ima samo jednog sina, Nicolasa-Jacquesa Charriera, on prema zakonu ima pravo na 50 posto ostavštine. Imovina koja je već prenesena na zakladu izuzeta je od sudskih potraživanja, no preostali dio, uključujući autorska prava, tantijeme i druge financijske prihode, sada će biti predmet pravnog postupka.

Brigitte Bardot i Nicolas Charrier - 4 Foto: Profimedia

Brigitte Bardot i Nicolas Charrier - 3 Foto: Profimedia

Pravni stručnjaci procjenjuju da bi rasplet mogao potrajati mjesecima, pa i godinama, zbog složenosti prijenosa imovine i kombinacije privatnih i filantropskih interesa.

Zanimljivo je i da njezin suprug Bernard d’Ormale, s kojim je bila u braku od 1992. godine, prema dostupnim informacijama neće dobiti ništa iz ostavštine. Bardot je, naime, još za života precizno regulirala prijenos svoje imovine, vodeći računa da njezine odluke budu pravno zaštićene.

Brigitte Bardot - 1 Foto: Profimedia

Brigitte Bardot nikada nije skrivala da joj je zaštita životinja važnija od svega, pa i obiteljskih odnosa, što se jasno odražava u oporuci. Iako je bila jedna od najvećih ikona svjetske kinematografije, u posljednjim desetljećima života sustavno je gradila nasljeđe koje će, kako je željela, nastaviti pomagati onima koji sami ne mogu govoriti – životinjama.

