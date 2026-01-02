Crnogorska zvijezda u najljepšem zagrljaju, obiteljska fotka s kćerima raznježila je pratitelje

Sergej Ćetković iskoristio je rijetku priliku i objavio zajedničku obiteljsku fotografiju sa suprugom Kristinom i kćerima.

Crnogorska glazbena zvijezda Sergej Ćetković raznježio je pratitelje na društvenim mrežama objavivši toplu obiteljsku fotografiju u blagdanskom ozračju. Na fotografiji pozira sa suprugom Kristinom i kćerima Lolom i Milom, a prizor odiše bliskošću, nježnošću i pravim obiteljskim zajedništvom.

Okupljeni oko božićnog drvca, uz osmijehe, zagrljaje i kućnog ljubimca u Sergejevu naručju, Ćetkovići su pokazali kako za njih Nova godina započinje u zajedništvu.

Galerija 26 26 26 26 26

Sergej Ćetković, Kristina Ćetković Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Sergej Ćetković Foto: Dario Horvat/PR

Sergej Ćetković - 4 Foto: In Magazin

Uz objavu, Sergej je napisao i emotivnu poruku kojom je sažeo svoje želje za nadolazeće razdoblje: "Neka nam ova Nova bude sretna i raspjevana, puna zagrljaja, osmijeha, dobrog zdravlja, raspoloženja i iznad svega LJUBAVI! Ajmo još jedan krug, svi zajedno bolji i zahvalniji."

Pogledaji ovo Celebrity Nezaboravni doček za Bojanu Gregorić Vejzović: Na drugom kraju svijeta zaorila "Ganga i rera"

Fotografija je u kratkom roku prikupila brojne reakcije, a fanovi su im u komentarima uputili lijepe želje i komplimente na skladnu obitelj.

Ćetković nikada nije skrivao kako su on i supruga usvojili kćeri, istaknuvši kako je najvažnije biti dobar roditelj, te da nije bitno je li u pitanju biološki roditelj ili usvojitelj.

Sergej Ćetković - 4 Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković - 1 Foto: Gordan Svilar/Extra FM

In Magazin: Sergej Ćetković - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"U posljednjih deset godina sam upoznao mnogo ljudi, koji se srame pričati u tome. Je li bitno jeste li biološki roditelji ili ste usvojili dijete? Koja je poanta biti roditelj? Toliko je nebitno, najvažnije je što mu pružaš. Roditeljstvo je biti njegova sigurnost, anđeo čuvar, vodič i biti njegov operativni sistem za dalje u životu, biti tu, što je drugo bitno?", ispričao je jednom prilikom za srpske medije, dodavši kako je kod posvajanja najveća barijera da se djeca ne požele vratiti biološkim roditeljima.

"Ima toliko slučajeva, gdje ljudi kriju od svoje djece do punoljetstva da su usvojena i onda ono u 17. godini, koje je već odrastao i formiran čovjek, doživi razočaranje. Srušiš mu čitav svijet saznanjem da mu oni nisu pravi roditelji. Strah uvijek postoji, mi smo se samo prepustili tome. Ljudi, ukoliko želite da budete roditelji, nemojte birati sredstva. Usvojite djecu, učinite sebe i tu djecu sretnima. Bez ikakve pomisli o tome, to je dobro djelo. Uvijek mojoj djeci ponavljam, ja sam vas rodio iz srca", zaključio je Ćetković, otkrivši kako Mila i Lola već znaju kako su posvojene.

Sergej Ćetković Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Sergej Ćetković Foto: In Magazin

Poznat po tome da privatni život čuva podalje od reflektora, Sergej je ovom objavom još jednom pokazao koliko mu obitelj znači, a fotografija je mnogima bila jedan od ljepših novogodišnjih trenutaka na društvenim mrežama.

Više o braku s Kristinom ispričao je za IN magazin, kojeg možete pogledati OVDJE.

Ćetković je napisao pjesmu Petru Dragojeviću, a kako je došlo do suradnje, otkrijte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Mini haljine, osmijesi i ples! Nives Celzijus s kćeri oduševila novogodišnjim videom

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Dvostruko slavlje Lejle i Tarika Filipovića izazvalo hrpu čestitki na Instagramu

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica Laura dočekala Novu godinu s Trumpom! Lijepa Zadranka sve iznenadila društvom u kojem se našla

Pogledaji ovo Celebrity "Još ga volim!" Zvijezda Titanica o bivšoj ljubavi koja joj je bolna rana još od tinejdžerskih dana