Tko je supruga Sergeja Ćetkovića? Izbjegava javnost, a evo čime se bavi!

Kristina Ćetković se ne voli često pojavljivati u javnosti, a sa suprugom, s kojim je u braku 25 godina, ima dvoje djece.

Crnogorski pjevač Sergej Ćetković u sretnom je braku sa suprugom Kristinom već 25 godina, no cijelo to vrijeme uspješno ju je skrivao od javnosti.

Kristina je inače prava ljepotica, a jednom je pjevač o njoj progovorio i za naš IN magazin.

''Na kraju večeri shvatiš da si imao jako puno sreće u životu, prvo da nađeš ženu s kojom ćeš provesti toliki vremenski period...'', rekao je.

Kristina Ćetković - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Tijekom pandemije koronavirusa, Kristina je došla na kreativnu poslovnu ideju.

Kristina Ćetković - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Naime, otvorila je Instagram stranicu pod imenom "Remek jelo", gdje predstavlja svoje kulinarske vještine. U tom procesu ima punu podršku supruga Sergeja.

Njezina stranica broji 17 tisuća pratitelja, a svakim danom taj broj raste.

Sergej i Kristina imaju dvoje djece, Lolu i Milu, a obje kćeri su posvojene.

Kristina Ćetković - 4 Foto: Amir Hamzagic/Pixsell

''Njih dvije odavno znaju da su posvojene i to je ono najvažnije. Nema nikakvih zabranjenih tema ili laži u našem odnosu. Nikada nismo ni pomislili da im sakrijemo nešto. One sve znaju i ako budu željele da upoznaju svoje biološke roditelje, bit ćemo tu da napravimo sve što je u našoj moći da se to dogodi. To su normalne stvari, nemam nikakav strah od toga, jer im niko ne može biti više majka ili otac od nas dvoje, bez obzira na to što ih nismo rodili. Mi smo im bili suđeni, za nas su se rodile, kao što smo se i mi rodili da njima budemo roditelji. Bog je za nas imao takav plan i hvala mu na tome'', rekla je Kristina svojevremeno za "Blic ženu".

