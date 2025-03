Od skandala do pobjede za dlaku: Prisjetili smo se najblistavijih trenutaka Hrvatske na Eurosongu!

Postavljali smo trendove i rekorde, prošli kroz skandale i diskvalifikacije te umalo odnijeli pobjedu. Povijest hrvatskih nastupa na Eurosongu nalik je na vožnju u lunaparku, a mi smo se odlučili prisjetiti najsjajnijih trenutaka. Zašto je kostim pola uspjeha i koje su to tajne najboljih plasmana domaćih izvođača, otkrivaju naši modni i glazbeni stručnjaci za In magazin.

Novi pohod na pozornicu Eurosonga, koji predvodi Marko Bošnjak, tek je pred nama. Dok se nadamo još jednom valu euforije kroz koji nas je prošle godine proveo Baby LAsagna, prisjećamo se nekih od najsvjetlijih trenutaka domaćih glazbenika na najvažnijoj europskoj pozornici.

''Od nekih pamtljivijih nastupa koji su imali smisla meni je recimo Nina Kraljić, čak je i Albina bila dobra u tom jednostavnom popu'', govori Hrvoje Horvat.

No odemo li još malo dalje u prošlost dolazimo do nekih od najmoćnijih nastupa Hrvatske. Marija Magdalena u izvedbi opasno karizmatične Doris Dragović 99-e u Jeruzalemu, osvojila je četvrto mjesto. Ali ne bez drame. Naime, prije samog natjecanja izbio skandal zbog muških vokala koji se čuju u matrici EBU je htio diskvalificirati Hrvatsku.

''Bolje škandal imat nego ga nemat, bolje da se priča nego da prođeš nezamjećeno tako da sve te neke stvari koje su nas podškaljivale ili remetile u prošlim godinama nisu bile bitne, sve su te pjevačice dobro prošle i na kraju napravile svoje karijere u Hrvatskoj'', kaže Hrvoje.

Isto mjesto u finalu 1996. godine u Oslu osvojila je Sveta ljubav, a vrisak Maje Blagdan u live izvedbi dan danas drži rekord za najviši ton otpjevan na Eurosongu ikad.

''Vrisak nije ničija ideja to je rođeno iz očaja. Išli smo u studio snimali i na tom prijelazu iz strofe u refren su oni meni preko gumba rekli daj nešto napravi pred ovaj ulaz u refren da bude nešto ja sam nešto ispjevalala jedan pokušaj, drugi ne ne ne i to je trajalo ne znam koliko toliko da sam se ja iznervirala ono aaaa više i samo sam čula e to napravi i tako je nastao taj vrisak, priča Maja Blagdan.

''Imali smo jakih momenata ali i jakih skladatelja, kompozitora. Možemo mi pričat o Tončiju Huljiću što hoćemo ali on kad napravi pjesmu namjensku za to onda je ta pjesma najčešće bolja nego produkcije kod nas takve'', kaže Hrvoje Horvat.

Za još jedan povijesni trenutak, ali modni, zaslužna je Danijela Martinović. Bila je prva predstavnica u povijesti Eurosonga koja se presvukla tijekom nastupa. Zamjenom crne haljine u bijelu pokrenula je novi trend na ovom natjecanju. A pjesma ''Neka mi ne svane'' s kojom je zasjela na 5. mjesto uvrštena je u top 10 pjesama Eurosonga svih vremena.

''Kostim služi da primijetimo osobu i priča priču dakle veže se i uz pjesmu nešto kao u kazalištu kad imamo kostimografiju koja nam govori o liku tako i na glazbenoj sceni vidimo kostim koji se mora prilagoditi pjesmi. Zapravo kostimi i odjeća za scenu ona je mobilna, ona se skida, spaja, svlači, tako da je ta osoba možda odjevena u 5 nekih komada koje može skinuti'', govori Dubravka Prpić Znaor.

A Let 3 najbolje je shvatio onu da slika govori tisuću riječi. Momci ni Liverpoolskim ulicama nisu prolazili nezamijećeno, a kamoli na pozornici. Možda su završili na 13 mjestu ali su po ostavljenom dojmu na onom prvom.

''Jer su zapravo pokazali da se može biti provokativan, da se može biti forward looking, inovativan da se može ići tamo ne mazeći dlake svima nego biti protiv nečega i uspjeti i mislim da su oni napravili ne samo sjajan posao nego da su nas na kulturnoj sceni time zadužili jer do tad je Eurosong bio priča za neke klince, bendove i onda su oni došli i rasturili sve to skupa i zbog toga su došli sada i Baby Lasagna i Marko Bošnjak'', kaže Hrvoje Horvat.



''Taj spektakl je zapravo nužan i kako su neki pojedinci shvatili važnost kostima i njihovi timovi tako su se i drugi prilagodili'', priča Dubravka Prpić Znaor.

Baby Lasagna ne samo da je oživio onu povijesnu eurosong euforiju 90ih već i gotovo zaboravljenu tradicionalnu čipku.

''Što se tiče kostima najviše smo pazili da budu izdržljivi, da može skakati u tome, da može plesati da se to ne raspadne, a drugo da bude efektno na sceni. Ako smo odlučili uzeti bijele rukave koji su inspirirani hrvatskom nošnjom, konkretno istarskom, onda smo rekli ok ajmo ih napravit velike da to bude onako bum i onda metalni kolutovi, nešto što će se malo sjajit'', govori Valentina Pliško, modna dizajnerica.

Marko Bošnjak već je priznao kako je od imenjaka naučio mnogo, no sada je vrijeme za neke nove glazbeno modne trenutke u Baselu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



Pogledaji ovo Zanimljivosti O čemu zapravo pobjednik Dore pjeva u pjesmi za koju splitski svećenik kaže da je otrovna?

Pogledaji ovo Celebrity Gianna Apostolski zvijezda je naslovnica svjetskih magazina, evo što pišu o njoj!