Upoznajte žene koje upravljaju hrvatskom glazbenom scenom!

Poznato je kako iza svakog uspješnog muškarca stoji još uspješnija žena. No znate li da iza većine naših glazbenih zvijezda stoje žene - menadžerice? Naša Dorotea Filipaj stavila ih je pred našu kameru. One su zaslužne za uspjeh najvećih hrvatskih glazbenih imena, poput Doris Dragović, Nine Badrić, Matije Cveka, Miroslava Škore te Tonija Cetinskog.