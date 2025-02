Kalkulacije se nikad nisu uklapale u sistem rada ovog pjevača koji je već godinama miljenik žena!

Budući da je rođen na Dan žena, simbolično se poklopilo da je postao velik miljenik baš ženske publike. Iz istog razloga Sergej Ćetković većinu je svojih rođendana dočekao na pozornici. Svoju suprugu, koju poznaje od malih nogu, nikad nije skrivao već je uvijek, kaže, sve karte imao na stolu. Gdje će provesti ovaj rođendan, voli li se našaliti na svoj račun te zašto su ga baloni od helija doveli do suza, povjerio je Sanji Jurković za In magazin.

Već 26. rođendan za redom, Sergej Ćetković provest će radno. Kako i ne bi kad je ovaj miljenik ženske publike, kakve li simbolike, rođen upravo na Dan žena.

''Kao dijete sam se jako protivio mom rođendanu, pogotovo kad si dječak i kad si rođen osmog marta, onda znaš šta sve to nosi. Kad si prvo u osnovnoj, kasnije u srednjoj školi, ali ja sam, da tako kažem, pretpostavio da Bog ima neki plan za mene, tako da evo… Osmi Mart, naravno moje drage mame i dame i ja svoj rođendan, ove godine 49., proslavljam u Varaždinu'', priča nam Sergej.

Barem za rođendane nastoji spojiti ugodno s korisnim, pa ga na slavljeničkim nastupima obitelj prati u stopu, a prijatelji jedva dočekaju da mu umjesto rođendana čestitaju Dan žena.

''Godinama sam čak i dobivao cvijeće, nije to nikad bio normalan poklon, pogotovo od mojih ovih najbližih prijatelja koji znaju da se ja volim šaliti, pa oni idu da mi uzvrate istom mjerom nazad''.

A od smijeha nema boljeg lijeka. U vremenima kad imamo više nego dovoljno razloga za brigu, trebamo si ponekad dopustiti ponovno biti djeca.

''Evo, baš smo sinoć imali jedno lijepo druženje i pošli smo svi kući, kako bih rekao, prvo smo se dobro isplakali od smijeha, čak su radili neki helijumski baloni, pa smo onda koristili te balone pa smo zajedno svi pjevali, tako da možete misliti na šta je to ličilo, haha, kao skup Paje Patka i njegove ekipe''.

Iako se trendovi u glazbi mijenjaju iz dana u dan, kvaliteta je ono što pjesmama omogućuje vječni život. Čak i onda kad ih ne piše za sebe, već za kolege, često već unaprijed zna kome će je ponuditi.

Čuje li glas osobe kojoj želi dati pjesmu?

''Nekad da, nekad da, ja to opet pripisujem nekoj višoj sili koja ti ovako šapne na uho i šta ćeš, radiš ono što ti se kaže.

Imam neku tu svoju filozofiju da svaka pjesma kad se rodi je rođena za nekoga'', objasnio nam je.

Zato se kalkulacije nikad nisu uklapale u njegov sistem rada.

''Čak na početku karijere, kad sam se oženio s 23 godine, tad je negdje i krenula moja karijera, ja sam rekao da iza svakog uspješnog muškarca stoji uspješna žena, i tad je bilo sugestija da ne govorim da sam oženjen jer to šteti karijeri jednog mladog pjevača, ipak treba da bude dostupan, da publika pomisli da možda ima neku šansu kod mene, a ja sam otpočetka igrao otvorenih karata i mislim da to publika zna i cijeni'', prisjetio se.

Suprugu Kristinu zna još od malih nogu, a nije dugo trebalo ni da shvati da je pronašao svoju srodnu dušu.

''Ja mislim da u današnje vrijeme najviše sreće moraš imati da nađeš pravu osobu pored sebe. Dolazimo iz takvih porodica gdje su brakovi bili, Bogu hvala, onako pravi brakovi koji su trajali i koji traju dugo i negdje smo poželjeli da to imamo i kod nas i da to prenesemo i na svoju djecu'', kaže.

Upravo zato, u odgoju su mu jedini imperativi:

''Poštovanje, prije svega, kućni odgoj, maniri, to su neke stvari koje čovjek mora naučiti i jako je bitno da model koji mi, i atmosfera koju mi imamo u svojoj kući, uključujući i sve naše prijatelje koji su tu i ljude s kojima se družimo, da to sve bude iz istih frekvencija. Ja to gledam kao jedan operativni sistem koji je nema usađen još od djetinjstva i prosto se taj sistem prenosi i nadograđuje s raznim apdejtovima, ako ćemo da budemo moderni, i to je to. Sretan sam što nam djeca rastu u dobre ljude i to je, ja mislim, jedini izazov i jedini zadatak svakog roditelja'', zaključio je.

