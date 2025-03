Detalji iz života Pape Franje: Je li bio zaručen te što je radio za vrijeme vojne hunte u Argentini

U vrijeme dok se u bolnici borio s teškim zdravstvenim problemima, papa Franjo obilježio je 12. godišnjicu pontifikata, kada mu je izašla i autobiografija. U njoj je tako prvi put otkrio što je radio u vrijeme vojne hunte u Argentini, ali i je li bio zaručen. Detalje iz njegova života u prilogu In magazina donosi naša Dijana Kardum.

13. ožujka 2013., nešto nakon 19 sati, iz dimnjaka Sikstinske kapele počeo je izlaziti bijeli dim. Jasan je to bio znak da je odabran novi papa - bio je to Jorge Mario Bergoljo, koji je odabrao ime papa Franjo.

Papa Franjo - 2 Foto: In Magazin

Urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović konklavu je pratila u Rimu, a, kako kaže, ime argentinskog nadbiskupa tog puta nije bilo među favoritima.

''Nadbiskup iz Argentine, odnosno sada papa Franjo Bergolio je bio se spominjao kao papabilis na prošloj konklavi, kada je izabran papa Benedikt XVI. tada je njegovo ime bilo ozbiljno u igri, ovoga puta nije bilo. Možda je bilo u konklavi samoj, ali prema javno dostupnim izvorima koje smo mi ondje koristili oni nije tada bio u igri da se tako izrazim'', govori Ivana Petrović, urednica vanjske politike na Novoj TV.

Nakon 1300 godina, tako je neeuropljanin bio izabran za papu. No razlikuje se i po tome što je prvi isusovac koji je sjeo na Petrov stolac. A da se i sam iznenadio, papa je opisao u svojoj autobiografiji pod nazivom Ne daj se. No već na početku nije pristao na neka ustaljena pravila.

Papa Franjo - 5 Foto: In Magazin

Papa Franjo ili Jorge Mario Bergolio rođen je 17. prosinca 1936. godine u obitelji talijanskih migranata. Obitelj mu je iznimno važna.

Sveti Otac izvrsno pleše tango, radio je kao izbacivač u noćnom klubu, zbog respiratorne infekcije u djetinjstvu je ostao bez jednog plućnog krila. Zaredio se s 33 godine.



''Ono što je papa Franjo ovdje učinio to je da je demistificirao taj trenutak u kojem je osjetio poziv, zato što su o tome kružile neke priče da se taj dan trebao zaručiti, da se trebao naći s tom djevojkom. On je pojednostavio tu priču, rekao je da nije bilo ništa tako spektakularno. Trebao je jednostavno ići na izlet s prijateljima i na putu prema željezničkom kolodvor osjetio je potrebu da uđe u crkvu. I to je bilo to'', objasnila je Snježana Husić.

Papa Franjo - 6 Foto: In Magazin

Zaručen tako nije bio, no priznao je da mu se sviđala jedna djevojka. Tijekom godina pontifikata, jedno je pitanje bilo obavijeno velom tajne, a to je odgovor na pitanje - što je radio za vrijeme mračne prošlosti argentinske vojne hunte i diktature.



''Sada smo konačno otkrili u njegovoj autobiografiji da je zapravo pomagao ljudima kojima je vojna diktatura izravno ugrožavala život da ih je krijumčario u svom automobili, preko kontrolnih točaka i preko granice. Zapravo je dijelovao protuzakonito ali i krščanski na jedan ispravan način'', objasnila je Husić.

A u središtu njegova dosadašnjeg 12-godišnjeg pontifikata, su milosrđe te pomaganje ljudima s margine društva.



''Dakle, papa Franjo je pastoralni papa. Nešto što je svima pobjeglo ispod radara je to da je on izmjenio paraf 2267 ja mislim katekizma Katoličke crkve kojim je potpuno dokinuta smrtna kazna. Do tada katekizam nije odobravao smrtnu kaznu osim u nekim izuzetnim rijetkim okolnostima. On je sada dokinuo to, rekavši da je smrtna kazna zlo'', dodala je Ivana Petrović.

Papa Franjo - 7 Foto: In Magazin



''On zapravo progovara o jedinom grešniku zato što mu je odbio dati oprost, a to je bio jedan bahati dobrostojeći odvjetnik koji je maltretirao svoju sluškinju'', objasnila je Snježana Husić.

Njegove se izjave često prenose na društvenim mrežama, no mnogi ih pogrešno interpretiraju, jer papa Franjo uvijek govori u skladu s naukom Katoličke Crkve.



''Evo primjerice slučaj Amazona recimo, dakle to je bilo pitanje ređenja oženjenih muškaraca u području Amazone, u ovoj suši zvanja, koja je svugdje a kamoli ne tamo i svi su bili uvjereni da će papa papa to dopustiti ali papa to nije dopustio'', objasnila je Ivana Petrović.

Papa Franjo - 8 Foto: In Magazin

U svojem se pontifikatu susreo s brojim izazovima. Od pandemije do ratova.

Iako se još oporavlja od teške upale pluća, na Uskrs će ipak održati svoj tradicionalni blagoslov Urbi et orbi. A i tada će, kao i ranije, pozvati na mir.

