Organizatori se nisu nadali ovakvom interesu za Thompsona: ''Bilo je nestvarno!''

Pravi spektakl najavljuju organizatori koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu. Pjevač je oborio svjetski rekord u broju prodanih ulaznica, a u planu je i drugi koncert. Kakvi izazovi sad očekuju organizatore te koje je svjetske zvijezde ''prešišao'', pogledajte u prilogu Dijane Kardum za In magazin.

281 744 - službena je brojka prodanih ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona na zagebačkom Hipodromu. Ljudi su i po nekoliko sati čekali u internetskim čekaonicama, a redovi su se stvarali i na prodajnim mjestima jer svatko želi biti dio ovog spektakla. Tako velikom interesu nisu se nadali ni organizatorai ni u sustavu za prodaju ulaznica.



''Bilo je jednom riječju nestvarno, mi smo očekivali izuzetno veliku potražnju, pripremali smo se i s tehničkog aspekta i s operativnog aspekta, mi smo stvarno vjerovali da Thompson može prodati 100 tisuća ulaznica za Hipodrom, ali količina navale, količina ljudi koja je došla na naš sustav taj petak je bila red veličine više nego što smo se u najluđim snovima uopće pretpostavljali'', govori Berisalv Merszalek iz Entria.

Po ulaznice se iz Zagreba putovalo čak i u Zadar. Organizatori su tražili i drugi koncert za dan nakon, no odgovor od grada još čekaju. A zanimanja itekako ima.

In Magazin: koncert Thompson - 3 Foto: DNEVNIK.hr



''Mi smo bilježili u noći sa petka na subotu u svakom trenutku broj ljudi u čekaonici nije pao ispod 30 tisuća. Dakle u pola 4, u pola 5 ujutro, to nije stajalo, kad smo zaustavili prodaju u subotu u 13 popodne i dalje je bilo desetine i desetine tisuća ljudi koji su čekali čak i par sati kasnije kad smo rekli izađite, neće više biti ulaznica ljudi su čekali'', dodao je Merszalek.

Marku Perkoviću Thompsonu pošlo je za rukom nešto što nije nikomu na svijetu.



''Kad se uspoređuju brojke prijašnjih najprodavanijih koncerata uvijek se spominje Vasco Rossi koji je 2017. u Modeni prodao 225 tisuća ulaznica, ali meni se čini da bi puno zapravo bolja usporedba bila, s obzirom da je sad Bjelo dugme sviralo u Zagrebu sa njihovim hipodromom u Beogradu u 2005. godine kad su prodali 220 tisuća ulaznica'', govori Hrvoje Horvat.



''Ono što svakako treba reći to je da radi se o koncertima s plaćenim ulaznicama. Bilo je još posjećenijih koncerata u povijesti gdje je bilo i po 3,5 milijuna ljudi, 2,5 milijuna ljudi, poput Jean-Michel Jara u Moskvi i u Parizu gdje je imao doslovno više od 3 milijuna ljudi 90. godina i onda 2,5 milijuna ljudi u Parizu ili recimo Metallica na Moskovskom aerodromu koja je svirala pred milijunima'', govori Horvat.

In Magazin: koncert Thompson - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Povijest Thompsonovih koncerata također svjedoči o njegovoj popularnosti i poslovnim uspjesima. Prošlog ljeta u Dugopolju je pjevao pred 35 tisuća ljudi, a povodom dana dubrovačkih branitelja u Dubrovniku pred 20 tisuća ljudi. A koncertom na Hipodromu prešišao je i Taylor Swift i Adele.

In Magazin: koncert Thompson - 2 Foto: DNEVNIK.hr

''Što se tiče jednog koncerta da, ali moramo znati da je najposjećeniji koncert ne znači i koncert s najvećom zaradom. Iskreno bih mislio da je koncert Taylor Swift pre 90.000 ljudi s cijenama ulaznica od 400.000-500.000 eura vjerojatno donosi više novaca nego 260.000 ljudi po 40 eura. Hoću reći, ovo kao izdvojen koncert definitivno fenomen ili potvrda tog Thomsonovog fenomena, ali što se tiče stvarne zarade u brojkama, to treba pričekati izvještaje Forbesa ili Hrvatske narodne banke ove godine da vidimo koliki je zapravo utržak zaista bio. Ali mislim, po svim ostalim pokazateljima, turneje vani su daleko skuplje'', govori Horvat.

Organizatore sada očekuje još veći izazov priprema samog događaja.



''To je svakako jedan od najzahtjevnijih događaja koji se u gradu Zagrebu događao, možemo ga usporediti s dolaskom Svetoga Oca ili nekakvim velikim masovnom događanjima poput dočeka nogometaša. S tim da je doček reprezentacije bio spontani događaj'', kaže Karlo Matić.

In Magazin: koncert Thompson - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Uz brojnu publiku, tisuće će još raditi na koncertu, od redara i hitne pomoći preko vatrogasaca i produkcije do policije jer sigurnost je svakako prioritet.



''Mjere su jedan doista veliki proces koji će trajati i traje vjerojatno već sada, nisu to samo one vidljive mjere koje se događaju, tu su i one tajne mjere koje jednostavno moraju osigurati da sigurnost na događaju bude na najvišoj mogućoj razini. To je veliko okupljanje, to je velika masa ljudi. U današnjem svijetu živimo u jednom vrlo zahtjevnom trenutku i moramo doista osigurati da sve skupa prođe i protekne sigurno i bezbrižno'', govori Matić.

Ovaj koncert bit će i turistički događaj pa cijene smještaja već sad rastu. Posljednji put Thompson je u Zagrebu nastupao prije 18 godina. Organizatori već najavljuju velik spektakl, a koncertom na Hipodromu krenut će njegova turneja, na radost mnogobrojne publike.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.