Tko je novopečena zaručnica Talijana za kojim žene luduju?

Dove Cameron, nekadašnja Disneyjeva slatkica, iza sebe ima priču obilježenu teškim gubicima.

Talijan kojeg pamtimo sa Eurosonga, Damiano David, ovih je dana objavio da je zaručio svoju partnericu - Dove Cameron.

Na društvenim fotkama pohvalili su se romantičnim fotografijama, a u prvom se planu našao dijamantni prsten. Više o tome pisali smo OVDJE.

Damiano David, Dove Cameron Foto: Instagram

A tko je mlada dama koja je ukrala srce Damiana?

Dove Cameron jedno je od najprepoznatljivijih lica nove generacije mladih zvijezda koje su karijeru započele na Disney Channelu, a potom se uspješno probile i izvan granica dječjih ekrana.

Dove Cameron Foto: Profimedia

Rođena je 15. siječnja 1996. godine, a pravo ime joj je Chloe Celeste Hosterman. Umjetničko ime "Dove" odabrala je u čast svom preminulom ocu, koji ju je tako od milja zvao. Otac joj je preminuo kada je imala samo 15 godina, prenosi Daily Mail.

Dove Cameron Foto: Instagram

Publika ju je zavoljela u seriji ''Liv and Maddie'', gdje je tumačila blizanke potpuno suprotnih karaktera, a globalnu popularnost stekla je kao Mal u uspješnom filmskom serijalu ''Descendants''.

Godine 2019. Dove Cameron doživjela je veliki osobni gubitak kada je preminuo njezin bliski prijatelj i kolega iz ''Descendants'', Cameron Boyce. Mladi glumac imao je samo 20 godina, a život mu je prerano prekinuo epileptički napad.

Osim što je glumica, Dove gradi i uspješnu glazbenu karijeru. Njezin singl ''Boyfriend'' postao je hit na društvenim mrežama, a 2022. godine osvojila je MTV-jevu nagradu za najboljeg novog izvođača.

Vrlo je popularna i na Instagramu, gdje je prati više od 47 tisuća pratitelja.

Dove i Damiano svoju su vezu službeno potvrdili u veljači 2024., kada su se prvi put zajedno pojavili na crvenom tepihu uoči dodjele Grammyja. Upoznali su se još 2022. na dodjeli nagrada MTV Video Music Awards, a kako je glumica kasnije otkrila, ubrzo su se ponovno povezali zahvaljujući pozivu na promociju njegova albuma.

