Slavna glumica u badiću pokazala svoju transformaciju, skinula je više od 20 kilograma

Schumer je novom objavom pokazala koliko se fizički promijenila, ali i poslala snažnu poruku o ljubavi prema sebi.

Amy Schumer, jedna od najpoznatijih američkih komičarki, objavila je na Instagramu nekoliko fotografija koje prikazuju njezinu nevjerojatnu transformaciju nakon što je, kako piše Daily Mail, izgubila čak 22 kilograma.

Na fotkama pozira u opuštenim izdanjima, a pažnju su posebno privukle one dvije u bikiniju – jedna u crvenom modelu bez naramenica, druga u crnom koji ističe njezin dekolte.

''Moja mama je snimila ove fotke dok sam se pakirala za put. A posljednja je s putovanja. Ova godina je posvećena brizi o sebi i ljubavi prema sebi. Bez šminke. Bez filtera. Cijenimo svoje zdravlje, obitelj, prijatelje i neka nam ovo bude najbolja godina do sada. Naprijed bez žaljenja. Samo ljubav'', napisala je.

Amy Schumer Foto: Instagram

Njezini pratitelji preplavili su objavu pozitivnim komentarima, pohvalivši njezino samopouzdanje, izgled i poruku kojom inspirira mnoge.

''Izgledaš predobro'', ''Koliko si zgodna'', ''Seksi'', ''Wow'', ''Bravo Amy, svaka ti čast'', ''Ženo, svaka čast'', ''Obožavam te'', ''Nevjerojatno, bravo'', ''Savršenstvo'', dio je komentara s Instagrama.

Amy Schumer Foto: Instagram

Objava dolazi u trenutku kada Schumer prolazi kroz razvod od supruga Chrisa Fischera, no čini se da glumica novoj godini pristupa s osmijehom i jasno zacrtanim prioritetima. Više o razvodu pročitajte OVDJE.

Amy Schumer, Chris Fischer Foto: Profimedia

A kako je izgubila velik broj kilograma saznajte OVDJE.

Amy Schumer Foto: Profimedia

