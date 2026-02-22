Majčina ovisnost obilježila joj je djetinjstvo, a život teret prezimena

Liza Minnelli u svojim memoarima je otkrila kako je odrastanje uz majku Judy Garland obilježilo njezin život, dok je unatoč slavi, Oscaru i velikim uspjesima vodila tešku borbu s ljubavnim brodolomima, ovisnošću i potragom za vlastitim identitetom.

Liza Minnelli gotovo je cijeli život provela pod reflektorima, najprije kao kći legendarne Judy Garland, a potom kao samostalna zvijezda koja je osvojila Oscara, Tonyja i Emmyja. No iza blještavila pozornice krila se priča o djetinjstvu bez stabilnosti, majčinoj ovisnosti, velikim ljubavima i još većim padovima.

U svojim memoarima "Kids, Wait Till You Hear This!" Liza je po prvi put ogolila dušu i progovorila o odnosu s majkom, koji ju je istodobno oblikovao i obilježio.

Liza Minnelli i Judy Garland - 10 Foto: Profimedia

Judy Garland i Vincente Minnelli - 11 Foto: Profimedia

Liza Minnelli i Judy Garland - 14 Foto: Profimedia

Rođena 1946. kao kći filmske ikone Judy Garland i redatelja Vincentea Minnellija, Liza je odmalena bila dio holivudske elite. No glamur je imao visoku cijenu. Garland se godinama borila s ovisnošću o lijekovima, a Liza je, kako priznaje, već s 13 godina postala majčina njegovateljica.

"Bila sam medicinska sestra, liječnica i psihijatar u jednom", napisala je, dodavši kako je zvala liječnike kako bi majci osigurala recepte, pokušavajući održati privid normalnosti u kaotičnom životu ispunjenom turnejama, hotelima i stalnim selidbama. Do kraja školovanja promijenila je čak 22 škole.

Liza Minnelli i Judy Garland - 4 Foto: Profimedia

Liza Minnelli - 16 Foto: Profimedia

Unatoč svemu, Judy Garland za Lizu je bila i inspiracija. Često je govorila da je od oca naslijedila snove, a od majke pokretačku snagu. Njihov odnos bio je kompleksan – pun ljubavi, ali i rivalstva. Liza se prisjeća večeri u londonskom Palladiumu kada je prvi put osjetila da više nije samo mamina kći, već ravnopravna zvijezda na istoj pozornici.

Minnelli je s 19 godina osvojila Tony, a 1972. i Oscara za ulogu Sally Bowles u filmu "Cabaret". Taj trenutak, uz oca koji je slavio u publici, trebao je biti vrhunac njezina života. No iste je godine počela tonuti u ovisnosti, osobito nakon smrti majke 1969., koja je preminula od predoziranja tabletama za spavanje.

"Bio je to genetski dar od mame kojem nisam mogla pobjeći", priznala je.

Liza Minnelli - 8 Foto: Profimedia

Liza Minnelli - 15 Foto: Profimedia

U desetljećima koja su uslijedila, Liza je balansirala između spektakularnih uspjeha i privatnih kriza. Četiri braka završila su razvodom, uključujući onaj s Peterom Allenom, kojeg je zatekla s muškarcem u njihovu krevetu, te glamurozni, ali kaotični brak s Davidom Gestom.

Iako je kao dijete gledala majčinu borbu s demonima, ni sama nije uspjela izbjeći sličan put. Alkohol, kokain i lijekovi postali su dio njezine svakodnevice, a rehabilitacije su se nizale. Prijateljica Elizabeth Taylor jednom joj je rekla: "Ova bolest će te ubiti ako ne učiniš pravu stvar."

Liza Minnelli - 3 Foto: Profimedia

Liza Minnelli - 5 Foto: Profimedia

Liza Minnelli i Elizabeth Taylor - 13 Foto: Profimedia

Minnelli je na kraju pronašla snagu za promjenu, iako priznaje da je to bio dug i bolan proces. Uz ovisnosti, suočila se i s nizom operacija – od kukova i koljena do glasnica – te s boli zbog nemogućnosti da postane majka nakon nekoliko spontanih pobačaja.

Liza Minnelli cijeli je život nosila breme prezimena Garland. Javnost ju je promatrala kroz prizmu majčine slave i tragedije, ali ona je uspjela izgraditi vlastiti identitet – energičan, ekscentričan i neponovljiv.

Liza Minnelli - 9 Foto: Profimedia

Liza Minnelli - 12 Foto: Profimedia

Danas, uoči osamdesetog rođendana, Liza kaže da je naučila jednu ključnu lekciju: ostati dostojanstvena, čak i kada je svijet nemilosrdan. Lekciju, kako ističe, koju je naučila upravo od svojih roditelja.

Njezina priča nije samo priča o slavi, nego i o preživljavanju – o djevojčici koja je prerano odrasla, o zvijezdi koja je osvojila svijet i o ženi koja je, unatoč svemu, ostala na nogama.

Kako su ona i Lady Gaga pročitajte dobitnika za najbolji film na Oscarima prije četiri godine, pogledajte OVDJE.

Kako je nastao "Čarobnjak iz Oza" i koje se sve tajne skrivaju iza snimanja, otkrijte OVDJE.

