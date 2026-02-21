Gori Instagram! Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan

Nives Celzijus objavila je provokativan video na Instagramu i ponovo zapalila društvene mreže.

Nives Celzijus podigla je temperaturu na društvenim mrežama. U novoj Instagram objavi pozirala je u izazovnom izdanju, čipkastom donjem rublju s halterima i bijeloj raskopčanoj košulji, dok se snimala u odrazu stakla.

Galerija 25 25 25 25 25

Nives Celzijus - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Zgodna pjevačica i glumica uhvatila je trenutak dok je kroz prozor promatrala prirodu i brdoviti krajolik, no prizor iza nje ostao je u drugom planu. U prvom planu bila je njezina zavodljiva kombinacija koja je istaknula figuru i ponovno izazvala lavinu reakcija pratitelja.

Pogledaji ovo Celebrity Seve posvetila emotivnu objavu posebnom muškarcu: "Ti si najbolji tip na svijetu!"

Nives Celzijus - 1 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives inače ima dvoje djece, sina Leona i kćer Taishu.

Nives Celzijus sa kćeri - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Dobila ih je u braku s bivšim nogometašem Dinamo Zagreba i hrvatske reprezentacije Dinom Drpićem, s kojim je bila u braku od 2005. do 2014. godine.

Nives Celzijus - 5 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od konobara do svjetske senzacije: Serija o gej hokejašima lansirala ga je u zvjezdanu orbitu

Nedavno je otkrila u kakvom je odnosu njezina sestra s Dinom, a više pogledajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Ovako je Johnny Depp olakšao posljednje dane zvijezde Uvoda u anatomiju

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Isplivala snimka u kojoj je bivša kraljevska snaha napustila intervju kada ju je voditelj suočio sa skandalom!

Pogledaji ovo Celebrity Maja i Šime javili se iz grada ljubavi s romantičnim fotkama, evo što su radili!