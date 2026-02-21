Kako izgleda sin glumačke legende? Sve je zapanjio pojavom na crvenom tepihu

Kurt i Wyatt Russell zajedno su zablistali na premijeri druge sezone serije "Monarch: Legacy of Monsters". Otac i sin pozirali su na crvenom tepihu u elegantnim izdanjima.
Otac i sin pojavili su se na svjetskoj premijeri druge sezone serije "Monarch: Legacy of Monsters", koja je održana u kultnom TCL Chinese Theatreu. U dobrom raspoloženju i sa širokim osmijesima pozirali su fotografima, a njihov zajednički dolazak izazvao je veliku pozornost okupljenih.
Kurt i Wyatt Russell - 3 Foto: Profimedia
Kurt je odabrao elegantno crno izdanje, dok je Wyatt zablistao u smeđem odijelu modernog kroja, čime su modno usklađeni, ali stilski različiti, pokazali kako se klasika i suvremeni šarm mogu savršeno nadopunjavati.
Kurt i Wyatt Russell - 2 Foto: Profimedia
U iščekivanoj novoj sezoni obojica imaju važne uloge, a njihova suradnja na istom projektu dodatno je oduševila obožavatelje. Russellovi su još jednom dokazali da su jedna od rijetkih holivudskih obitelji u kojoj se uspjeh i karizma uspješno prenose s oca na sina.
Kurt i Wyatt Russell - 1 Foto: Profimedia
Inače, Goldie Hawn i Kurt Russell zajedno su više od 40 godina, a usprkos tome što se nisu vjenčali, primjer su skladnog para koji se našao u "pravo vrijeme na pravom mjestu".
Goldie Hawn i Kurt Russell - 2 Foto: Profimedia
