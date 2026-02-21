Pretraži
mladi šarmer

Kako izgleda sin glumačke legende? Sve je zapanjio pojavom na crvenom tepihu

Piše I. G., Danas @ 21:36 Celebrity komentari
Kurt i Wyatt Russell - 4 Kurt i Wyatt Russell - 4 Foto: Profimedia

Kurt i Wyatt Russell zajedno su zablistali na premijeri druge sezone serije "Monarch: Legacy of Monsters". Otac i sin pozirali su na crvenom tepihu u elegantnim izdanjima.

