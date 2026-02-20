Poseban dan za Ellu Dvornik: Uz niz zajedničkih prizora uputila kćeri riječi pune ljubavi

Ella Dvornik na društvenim je mrežama podužu objavu posvetila kćerkici, koja slavi 6. rođendan.

Naša influencerica Ella Dvornik obilježila je rođendan svoje kćeri Lumi Wren emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Uz nekoliko pažljivo odabranih fotografija podijelila je trenutke koji najbolje opisuju njihov odnos – nježne zagrljaje, osmijehe i spontane situacije iz svakodnevice. Uz zajedničke uspomene svojoj djevojčici posvetila je i dirljive riječi.

''Prije 6 godina rodila se Lumi, najsmotanije dijete na svijetu koje više ni ne upozoravam da će pasti ili/i nešto strgati jer obje znamo da će se to dogoditi. Ona svejedno to radi, a ja svejedno tome svjedočim. Dijete koje 30 minuta svako jutro bira outfit i frizuru za vrtić. Koje ti 340 put kaže da te voli i 280 puta traži potvrdu da i ti nju voliš. Dijete koje već 3 godine ima 15 kila i nosi odjeću koju je Balie prerasla već sa 3 godine. Dijete koje ne može ni jednu sekundu sjedit mirno, gimnastiku radi i dok jede, i već vidim da je ona ona kletva koju mi je mama bacila kao djetetu: ''JEDVA ČEKAM DA I TEBI TVOJE DIJETE TAKO...'' A tek je 6. Nakon ljeta ova korona beba ide u školu i prije nego će znati više, neće biti beba. Sretan rođendan svima koji danas slave'', napisala je Ella na Instagramu.

Inače, osim Lumi, Ella ima i kći Balie Dee. Dobila ih je s Charlesom Pearceom s kojim je provela deset godina. Vjenčali su se 2019. u Las Vegasu, a da se rastaju, objavili su još 2023. godine.

Njihov brakorazvodni proces još nije gotov, a zbog toga što im je stalna adresa bila u Balama, ročišta brakorazvodne parnice održavaju se u Puli te su zatvorena za javnost.

