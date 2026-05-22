Četiri braka i veze koje su punile naslovnice: Sve ljubavi Zlatka Mateše

Zlatko Mateša desetljećima privlači pažnju javnosti ne samo karijerom, već i privatnim životom o kojem se često govori. Bivši premijer i danas slovi kao pravi magneta za žene, a njegove ljubavne priče i brakovi redovito pune domaće medije.
Zlatko Mateša podnio je ostavku na mjesto dugogodišnjeg predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
Osim bogate političke i poslovne karijere, Mateša je godinama privlačio veliku pažnju javnosti i svojim privatnim životom, koji je često punio domaće medije.
S prvom suprugom Biserkom bio je u braku nekoliko godina, a zajedno imaju sina. Druga supruga Jasna radila je u INA-i, a brak je trajao 13 godina.
Njegova treća supruga bila je Sanja Gregurić, kći bivšeg premijera Franje Gregurića. Par se vjenčao 1994. godine, a ljubavi je došao kraj 2007. godine. U braku su dobili kćer.
Nakon razvoda 2007. godine Matešin ljubavni život ponovno je postao tema domaćih medija. Bio je u dugogodišnjim vezama s osjetno mlađim partnericama, a posebno se pratila njegova desetogodišnja veza s osječkom menadžericom Bojanom Maglić, koja je od njega mlađa 34 godine.
Nakon prekida s Bojanom, bio je u vezi i s epidemiologinjom Dianom Mayer, koja je od njega mlađa 12 godina. Njihova veza trajala je tri godine.
Danas je u braku s Blankom Kačer, pročelnicom Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu u Splitu. Njihova veza od samog je početka izazivala veliku pažnju javnosti, ponajviše zbog razlike u godinama. On je od nje stariji 30 godina.
Krajem 2023. godine izrekli su sudbonosno “da” na intimnoj ceremoniji u Zagrebu. Bilo je to i prvo crkveno vjenčanje bivšeg premijera.
