Omiljena junakinja potvrdila vijest koja je rastužila fanove hit-serije

Za brojne obožavatelje diljem svijeta stiže kraj jedne televizijske ere. Nakon godina glamura, ljubavnih zapleta i pariške romantike, popularna serija Emily u Parizu uskoro se oprašta od publike.

Streaming platforma na kojoj se serija prikazivala potvrdila je kako će nadolazeća šesta sezona ujedno biti i posljednja, a snimanje finalnih epizoda već je započelo u Grčkoj. Glavna zvijezda serije Lily Collins emotivnom se porukom obratila obožavateljima i potvrdila da se približava kraj priče o Emily Cooper, liku koji ju je posljednjih šest godina učinio jednom od najprepoznatljivijih televizijskih junakinja.

''Nakon šest nezaboravnih godina tijekom kojih sam glumila Emily Cooper, želim vam reći da će nadolazeća šesta sezona biti naša posljednja. Šesta sezona donijet će vam sve što volite kod serije i poslužit će kao posljednje poglavlje Emilyne životne avanture'', rekla je Collins, piše Daily Mail.

Glumica nije skrivala emocije zbog završetka projekta koji joj je obilježio karijeru.

''Cijela glumačka ekipa i produkcija ulažu srce u ovu oproštajnu sezonu koju upravo snimamo. Jedva čekam svu magiju koja nas čeka i da zajedno proslavimo posljednju sezonu na najšik način do sada'', poručila je.

Nova sezona donosi i potpuno novu lokaciju jer se dio radnje seli u Grčku. Nakon završetka snimanja ondje, ekipa će produkciju nastaviti u Monacu, a potom se ponovno vratiti u Pariz, grad koji je postao zaštitni znak serije. Radnja će se nastaviti ondje gdje je završila prethodna sezona. Emily će dobiti razglednicu od Gabriela, svoje velike ljubavi, kojeg glumi Lucas Bravo, nakon što je otišao raditi kao kuhar na luksuznoj jahti jednog milijardera.

Kada dozna da je Emily ponovno slobodna, Gabriel joj šalje rukom napisanu poruku i poziva je da mu se pridruži u Grčkoj, što će otvoriti novo poglavlje njihove turbulentne ljubavne priče. Istovremeno će se u Parizu Sylvie i ostatak agencije suočiti s novim poslovnim i privatnim izazovima, dok će princeza Jane dodatno zakomplicirati odnose unutar tima.

Kreator serije Darren Star također se oprostio od projekta emotivnom izjavom.

''Rad na seriji Emily u Parizu s ovom nevjerojatnom ekipom bio je putovanje života. Dok krećemo u posljednju sezonu, neizmjerno sam zahvalan svima koji su bili dio ovog nevjerojatnog putovanja. Jedva čekamo podijeliti posljednje poglavlje s publikom'', poručio je.

Iako službeni datum premijere još nije otkriven, posljednja sezona trebala bi stići kasnije ove godine. Za mnoge gledatelje to će označiti kraj serije koja je godinama donosila spoj mode, romantike i pariškog glamura te postala jedan od najgledanijih televizijskih hitova posljednjih godina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



