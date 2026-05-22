Grše otvorio novi glazbeni studio i izdavačku kuću: ''Mladi iz okolice zaslužuju uvjete da ne prolaze što smo mi morali na početku''

Jedan od najuspješnijih domaćih izvođača nove generacije, Grše, otvorio je u Splitu novi glazbeni studio i izdavačku kuću Blockstar, projekt koji vidi kao prostor za razvoj mladih glazbenika i novih talenata iz Dalmacije.

Nakon godina uspjeha na regionalnoj sceni, triljski glazbenik odlučio je svoje iskustvo i znanje pretočiti u novu priču iza koje stoji želja da mladim izvođačima omogući bolje uvjete za rad i razvoj nego što ih je sam imao na početku karijere.

''Prezadovoljan sam i ponosan. Stvarno mi je srce puno jer se ovo događa'', iskreno je poručio Grše, kojemu je ovaj projekt jedno od najvažnijih profesionalnih poglavlja dosad.

''Mislim da Split i mladi talenti iz okolice zaslužuju prostor i uvjete u kojima mogu raditi i razvijati se bez da prolaze sve ono kroz što smo mi morali na početku. Želja mi je okupiti dobar tim ljudi, prenijeti im iskustvo i olakšati im put da se mogu fokusirati na glazbu, a ne na prepreke. Ako u tome uspijem pomoći, to mi je najveći uspjeh'', rekao je.

Veliku podršku tijekom realizacije cijelog projekta pružila mu je obitelj, a posebno supruga Rafaela, koja je uz njega bila kroz sve faze stvaranja nove glazbene priče. Grše, koji je prije nekoliko mjeseci po drugi put postao otac, ne skriva koliko mu upravo obitelj predstavlja najveći oslonac i motivaciju.

Realizacija cijelog projekta trajala je mjesecima, a Grše priznaje kako je upravo zbog uređenja studija i pokretanja cijele priče nakratko usporio s nastupima.

''Trebao nam je gotovo pola godine da završimo sve radove. Bilo je stresno i zahtjevno, ali presretan sam što je sve konačno zaživjelo'', izjavio je.

Osim novog poslovnog poglavlja, glazbenika ove jeseni očekuje i najveći koncert karijere u zagrebačkoj Areni. Spektakl je zakazan za 24. listopada, a Grše priznaje kako ga i dalje doživljava pomalo nestvarnim.

''Jako smo uzbuđeni i svakodnevno se pripremamo da koncert bude na vrhunskoj razini i nešto posebno za ovaj žanr glazbe'', rekao je Grše, a ulaznice za koncert dostupne su putem sustava upad.hr.

Na otvorenju novog studija podršku su mu pružili brojni prijatelji i kolege s domaće scene, među kojima su bili Domenica, Tonči Huljić, Krešo Bengalka, Vojko V i Žuvi.

''Ostala sam bez teksta kada sam ušla u studio. Drago mi je da je Split dobio ovakvo mjesto za glazbu i snimanje pjesama. Čestitam Grši i cijeloj njegovoj ekipi, sretna sam zbog njih'', rekla je Domenica.

''Jasno je koliko je splitska scena jaka i koliko ovdje postoji talentiranih mladih ljudi. Zato je važno da imaju prostor u kojem se mogu okupljati, stvarati i razvijati svoje ideje'', poručio je Huljić.

