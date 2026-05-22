Gdje je nestao Smith iz ''Seksa i grada''? Omiljeni zavodnik nakon tri godine javio se s novostima

Godinama je bio jedan od najpoželjnijih frajera televizijske scene, a onda se potpuno povukao iz javnosti i izbrisao sa društvenih mreža. Sada se Jason Lewis, kojeg mnogi i dalje pamte kao Smitha iz ''Seksa i grada'', ponovno pojavio i zaintrigirao obožavatelje tajanstvenom porukom.

Jason Lewis, glumac kojeg publika najviše pamti kao Smitha Jerroda iz kultne serije ''Seks i grad'', ponovno se pojavio u javnosti nakon trogodišnje pauze i odmah izazvao veliki interes obožavatelja.

54-godišnji glumac oglasio se videom na Instagramu u kojem šeta plažom na tropskoj lokaciji te najavio da priprema novi projekt.

''Nakon tri godine, bilo je vrijeme'', napisao je uz objavu kojom je prekinuo dugu medijsku tišinu.

U videu je objasnio zašto se povukao iz javnosti i društvenih mreža.

''2023. sam utihnuo. Ne zato što nisam imao što za reći, nego zato što sam imao nešto za napraviti.''

Jason Lewis Foto: Instagram

Glumac je istaknuo kako je posljednjih godina bio potpuno posvećen projektu na kojem i dalje radi, ali sada smatra da je došlo vrijeme da publici pokaže dio onoga što priprema.

''Još uvijek sam u tome, ali sada sam dovoljno daleko stigao da mi se činilo kako je vrijeme da se ponovno pojavim i podijelim na čemu sam radio. Uskoro više'', poručio je.

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas Sulejman Veličanstveni? Od najveće TV zvijezde do ljubavne afere koja je šokirala Tursku

Lewis se posljednji put u javnosti pojavljivao 2022. godine kada je sudjelovao u showu ''Ples sa zvijezdama'', no tada je vrlo brzo ispao iz natjecanja. Nakon toga potpuno je nestao s društvenih mreža i izbrisao sav sadržaj sa svog Instagrama, što je dodatno potaknulo nagađanja obožavatelja o njegovu povlačenju iz Hollywooda.

Jason Lewis Foto: New Line Cinema/Profimedia

Iako je tijekom karijere ostvario niz televizijskih uloga u popularnim serijama poput ''House'', ''Beverly Hills, 90210'' i ''Kako sam upoznao vašu majku'', upravo ga je uloga Smitha Jerroda pretvorila u jednog od najprepoznatljivijih televizijskih zavodnika 2000-ih.

Jason Lewis Foto: Profimedia

Njegov lik bio je mladi konobar kojeg je Samantha Jones, koju je glumila Kim Cattrall, pretvorila u uspješnog modela i glumačku zvijezdu. Njihova ljubavna priča ubrzo je postala jedna od omiljenih među gledateljima, posebno nakon što je Smith ostao uz Samanthu tijekom njezine borbe s rakom dojke.

Jason Lewis, Kim Cattrall Foto: New Line Cinema/Profimedia

Jason Lewis, Kim Cattrall Foto: Profimedia

Iako su na kraju originalne serije ostali zajedno, u filmu iz 2008. njihovi su likovi prekinuli nakon što se Samantha preselila u Los Angeles. Lewis se kasnije pojavio i u nastavku ''Seks i grad 2'', no 2021. godine otkrio je kako neće sudjelovati u seriji ''I tek tako...''.

Pogledaji ovo Celebrity Zanosna plavuša koju povezuju s Mbappeom na crveni tepih kročila s minimalno šminke

Osim po glumačkoj karijeri, Lewis je godinama punio naslovnice i zbog privatnog života. Bio je u vezi s glumicom Rosario Dawson, a krajem 2019. godine zaručio je producenticu Liz Godwin.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Što se dogodilo s najvećim zavodnikom iz sapunica? Žene su ludjele za njim, a onda je preko noći nestao

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Jasenko Houra pokazao lijepu kćer, koja s njim vodi ozbiljan obiteljski posao

Pogledaji ovo Celebrity Prizor iz luksuznog automobila Maje Šuput iznenadio njezine pratitelje!