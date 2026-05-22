Gdje je nestao Smith iz ''Seksa i grada''? Omiljeni zavodnik nakon tri godine javio se s novostima

Godinama je bio jedan od najpoželjnijih frajera televizijske scene, a onda se potpuno povukao iz javnosti i izbrisao sa društvenih mreža. Sada se Jason Lewis, kojeg mnogi i dalje pamte kao Smitha iz ''Seksa i grada'', ponovno pojavio i zaintrigirao obožavatelje tajanstvenom porukom.
Jason Lewis, glumac kojeg publika najviše pamti kao Smitha Jerroda iz kultne serije ''Seks i grad'', ponovno se pojavio u javnosti nakon trogodišnje pauze i odmah izazvao veliki interes obožavatelja.
54-godišnji glumac oglasio se videom na Instagramu u kojem šeta plažom na tropskoj lokaciji te najavio da priprema novi projekt.
''Nakon tri godine, bilo je vrijeme'', napisao je uz objavu kojom je prekinuo dugu medijsku tišinu.
U videu je objasnio zašto se povukao iz javnosti i društvenih mreža.
''2023. sam utihnuo. Ne zato što nisam imao što za reći, nego zato što sam imao nešto za napraviti.''
Glumac je istaknuo kako je posljednjih godina bio potpuno posvećen projektu na kojem i dalje radi, ali sada smatra da je došlo vrijeme da publici pokaže dio onoga što priprema.
''Još uvijek sam u tome, ali sada sam dovoljno daleko stigao da mi se činilo kako je vrijeme da se ponovno pojavim i podijelim na čemu sam radio. Uskoro više'', poručio je.
Lewis se posljednji put u javnosti pojavljivao 2022. godine kada je sudjelovao u showu ''Ples sa zvijezdama'', no tada je vrlo brzo ispao iz natjecanja. Nakon toga potpuno je nestao s društvenih mreža i izbrisao sav sadržaj sa svog Instagrama, što je dodatno potaknulo nagađanja obožavatelja o njegovu povlačenju iz Hollywooda.
Iako je tijekom karijere ostvario niz televizijskih uloga u popularnim serijama poput ''House'', ''Beverly Hills, 90210'' i ''Kako sam upoznao vašu majku'', upravo ga je uloga Smitha Jerroda pretvorila u jednog od najprepoznatljivijih televizijskih zavodnika 2000-ih.
Njegov lik bio je mladi konobar kojeg je Samantha Jones, koju je glumila Kim Cattrall, pretvorila u uspješnog modela i glumačku zvijezdu. Njihova ljubavna priča ubrzo je postala jedna od omiljenih među gledateljima, posebno nakon što je Smith ostao uz Samanthu tijekom njezine borbe s rakom dojke.
Iako su na kraju originalne serije ostali zajedno, u filmu iz 2008. njihovi su likovi prekinuli nakon što se Samantha preselila u Los Angeles. Lewis se kasnije pojavio i u nastavku ''Seks i grad 2'', no 2021. godine otkrio je kako neće sudjelovati u seriji ''I tek tako...''.
Osim po glumačkoj karijeri, Lewis je godinama punio naslovnice i zbog privatnog života. Bio je u vezi s glumicom Rosario Dawson, a krajem 2019. godine zaručio je producenticu Liz Godwin.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
